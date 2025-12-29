Display überlebt, Scharniere kapitulieren: Brutaler Härtetest für 2.500-Dollar-Smartphone

Samsungs neuestes Falthandy im Härtetest: Nach 150.000 Faltbewegungen zeigt das Display beeindruckende Robustheit, während die Scharniere früher schwächeln.

Ein südkoreanisches YouTube-Team hat Samsungs neuestes Falthandy, das Galaxy Z TriFold, einem extremen Ausdauertest unterzogen. In einem mehrtägigen Livestream wurde das Gerät kontinuierlich gefaltet und entfaltet, um die Belastbarkeit des neuartigen Dual-Scharnier-Systems zu prüfen. Der Hersteller verspricht offiziell eine Lebensdauer von 200.000 Faltzyklen, was bei durchschnittlicher Nutzung etwa fünf Jahren entsprechen würde.

Nach mehr als acht Tagen und über 150.000 Faltbewegungen zeigte der Test gemischte Ergebnisse: Das großflächige Hauptdisplay blieb bemerkenswert robust und zeigte keinerlei Funktionseinschränkungen. Die Scharniere hingegen offenbarten früher Schwächen. Bereits nach etwa 61.000 Zyklen machte sich am linken Gelenk ein Knarren bemerkbar, das rechte folgte bei rund 120.000 Bewegungen.

Scharnier-Schwächen

Bei ungefähr 145.000 Faltungen verloren die Scharniere schließlich ihre Spannkraft – das Gerät ließ sich zwar weiterhin öffnen, blieb jedoch nicht mehr selbständig in der ausgebreiteten Position. Obwohl der Test die Herstellerangabe knapp verfehlte, sollte das Ergebnis differenziert betrachtet werden: Die künstliche Testumgebung mit angebrachten Zählsensoren und pausenloser Belastung entspricht kaum realen Nutzungsbedingungen.

Im Alltag dürfte das TriFold die versprochene Lebensdauer durchaus erreichen. Zum Vergleich: Das konventionellere Galaxy Z Fold 7 ist für 500.000 Faltbewegungen ausgelegt – ein deutlicher Hinweis auf die technischen Herausforderungen der dreifach faltbaren Konstruktion.

Praxisrelevante Erkenntnisse

Der Härtetest liefert wertvolle Erkenntnisse über die Grenzen dieser ersten TriFold-Generation. Für Interessenten, die rund 2.500 US-Dollar für das Modell mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher ausgeben möchten, zeigt sich: Das Display überzeugt durch hohe Widerstandsfähigkeit, während die komplexe Scharniertechnik in künftigen Generationen noch optimiert werden kann.

Für den normalen Gebrauch, fernab solcher Extrembelastungen, bleibt das Gerät dennoch eine verlässliche und langlebige Innovation.