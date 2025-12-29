Mit Haube statt Helm: Betrunkener Motorradfahrer auf Eisweg gestürzt

Auf vereistem Feldweg, ohne Helm und alkoholisiert – ein nächtlicher Motorradausflug in der Südoststeiermark endete für einen 29-Jährigen im Krankenhaus.

Ein 29-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Leibnitz verunglückte am Sonntagabend schwer. Der Mann befuhr gegen 20 Uhr einen Feldweg im Gemeindegebiet von Bad Gleichenberg in der Südoststeiermark, als es zum Unfall kam.

Bei vollständiger Dunkelheit verlor der Fahrer auf der mit Reif überzogenen, grasbewachsenen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Die Verletzungen waren so gravierend, dass nach der Erstversorgung durch Sanitäter des Roten Kreuzes ein Transport ins Landeskrankenhaus Feldbach notwendig wurde.

Fehlende Schutzausrüstung

Besonders problematisch: Der Verunglückte trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm, sondern lediglich eine Haube. Zudem stand er unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Die Polizei hat weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet.

