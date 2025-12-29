26-Jähriger stirbt bei tragischem Arbeitsunfall

Ein 26-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in einem metallverarbeitenden Betrieb in Hartberg-Fürstenfeld tödlich verunglückt. Der Oststeirer geriet in eine Metallverarbeitungsmaschine und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Nach Alarmierung der Polizei gegen 14.55 Uhr waren bei deren Eintreffen bereits Sanitäter des Roten Kreuzes sowie ein Notarztteam vor Ort.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte dem Verunglückten nicht mehr geholfen werden.

Laufende Ermittlungen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand arbeitete der 26-Jährige zum Unfallzeitpunkt allein an der Maschine. Warum er in die Anlage geriet, ist noch Gegenstand der Untersuchungen.

Die Staatsanwaltschaft hat den Leichnam inzwischen zur Bestattung freigegeben. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort, um die genauen Umstände des tödlichen Unfalls zu klären.