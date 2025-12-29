KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Tragödie

26-Jähriger stirbt bei tragischem Arbeitsunfall

26-Jähriger stirbt bei tragischem Arbeitsunfall
FOTO: iStock/Spitzt-Foto
1 Min. Lesezeit | 29. Dezember 2025

Ein 26-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in einem metallverarbeitenden Betrieb in Hartberg-Fürstenfeld tödlich verunglückt. Der Oststeirer geriet in eine Metallverarbeitungsmaschine und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Nach Alarmierung der Polizei gegen 14.55 Uhr waren bei deren Eintreffen bereits Sanitäter des Roten Kreuzes sowie ein Notarztteam vor Ort.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte dem Verunglückten nicht mehr geholfen werden.

⇢ Kollegen hörten seine Schreie – Tragischer Unfall mit Lastenaufzug

Laufende Ermittlungen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand arbeitete der 26-Jährige zum Unfallzeitpunkt allein an der Maschine. Warum er in die Anlage geriet, ist noch Gegenstand der Untersuchungen.

⇢ Slowenischer Arbeiter stürzt 8 Meter tief – schwer verletzt

Die Staatsanwaltschaft hat den Leichnam inzwischen zur Bestattung freigegeben. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort, um die genauen Umstände des tödlichen Unfalls zu klären.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

Newsticker

| Tragödie
26-Jähriger stirbt bei tragischem Arbeitsunfall
| Schmerzhaft
Schlimmste Erfahrung meines Lebens“: Notoperation bei ESC-Star JJ
| Kosovo
Noch siegreicher als im Februar“: Kurtis Partei dominiert Wahl
| Unfälle
1,6 Promille: Polizei stoppt Alkolenkerin mit ungesichertem Baby
| Speichermanagement
Wichtige Nachrichten bleiben, der Rest fliegt – WhatsApps clevere Speicherlösung
MEHR AKTUELLE NEWS