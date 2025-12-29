KOSMO KOSMO
Schmerzhaft

Schlimmste Erfahrung meines Lebens“: Notoperation bei ESC-Star JJ

FOTO: EPA-EFE/MAX SLOVENCIK
29. Dezember 2025

Eurovision-Song-Contest-Sieger JJ erlebt derzeit keine besinnliche Zeit zwischen den Feiertagen. Auf seinem Instagram-Kanal teilte er nun Aufnahmen, die ihn in Krankenhauskittel zeigen. Der Künstler musste sich einer Mandeloperation unterziehen, wie er seinen Followern mitteilte.

Schmerzhafte Erfahrung

„Meine Mandeln wurden mir herausgenommen. Eine der schlimmsten Erfahrungen, wenn nicht sogar DIE schlimmste Erfahrung meines Lebens. Auf dem Weg der Besserung und bereits halb durch“, kommentierte er den Beitrag.

In seinem Post richtete der Sänger auch Worte des Dankes an das medizinische Team der Klinik Wien-Donaustadt.

KOSMO-Redaktion

