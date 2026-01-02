Silvesternacht-Drama: Gaffer filmen sterbenden 5-Jährigen nach Unfall

In der Silvesternacht ereignete sich in Lohne (Niedersachsen) eine Tragödie, als ein fünfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt wurde. Der Vorfall geschah, als das Kind nach ersten polizeilichen Ermittlungen plötzlich von einem Gehweg auf die Fahrbahn trat. Ein 47-jähriger Mann am Steuer seines Fahrzeugs konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste den Buben.

Das schwerverletzte Kind wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Trotz aller medizinischen Bemühungen erlag der Fünfjährige nur wenige Stunden nach dem Zusammenstoß seinen schweren Verletzungen.

Strafverfahren eingeleitet

Während der Rettungsarbeiten versammelten sich zahlreiche Schaulustige an der Unfallstelle. Die Beamten leiteten gegen zwei junge Männer im Alter von 21 und 17 Jahren ein Strafverfahren ein.

Der Vorwurf: Sie sollen Aufnahmen vom Unfallort und den laufenden Rettungsmaßnahmen angefertigt haben.

