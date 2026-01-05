Ottakring-Drama: Frau von Bewaffneten in Wohnung überfallen

Drei maskierte Männer, eine Pistole und ein Klopfen an der Tür – für eine 59-Jährige in Wien-Ottakring wurde der Sonntagnachmittag zum Albtraum.

Eine 59-jährige Frau wurde am Sonntagnachmittag in ihrer Wohnung in der Sandleitengasse in Wien-Ottakring Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Als die Frau gegen 13.00 Uhr auf ein Klopfen hin die Wohnungstür öffnete, standen ihr drei maskierte Männer gegenüber. Die Täter bedrohten die Bewohnerin mit einer Pistole und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung.

Während einer der Männer im Stiegenhaus Wache hielt, forderten seine Komplizen von der eingeschüchterten Frau Bargeld. Nachdem das Opfer einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag ausgehändigt hatte, ergriffen die Täter die Flucht.

⇢ Bewaffneter Banküberfall: Komplize wartet im Fluchtauto – Duo auf der Flucht



Opfer im Krankenhaus

Die 59-Jährige erlitt durch den Vorfall einen Schock und musste nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Angaben des Opfers waren die Täter etwa 30 Jahre alt und kommunizierten vermutlich auf Russisch miteinander.

Polizeiliche Ermittlungen

Eine präzisere Beschreibung der Männer konnte die Frau aufgrund ihrer Vermummung nicht liefern. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ersucht die Bevölkerung um Hinweise unter der Telefonnummer 01 31310 33800.