Golden-Globe-Gewinner stürmt jetzt Streaming-Charts: DiCaprios „Meisterwerk“ erobert Heimkinos

DiCaprios preisgekröntes Revolutionsdrama erobert nun die Wohnzimmer. Der vierfache Golden-Globe-Gewinner „One Battle After Another“ ist ab sofort im Streaming verfügbar.

Der mit vier Golden Globes ausgezeichnete Film „One Battle After Another“ etabliert sich zunehmend als das cineastische Highlight des Vorjahres. Das Drama, in dem Leonardo DiCaprio die Hauptrolle verkörpert, erntet sowohl von Kritikern als auch von Fans außerordentliche Anerkennung. In Fachkreisen wird das Werk bereits als „Meisterwerk“ bezeichnet, und auch im Gespräch mit Jennifer Lawrence fand die darstellerische Leistung des Hollywood-Stars besondere Würdigung.

Neben DiCaprio beeindrucken Teyana Taylor, Sean Penn, Benicio del Toro und Chase Infiniti in der Inszenierung von Regisseur Paul Thomas Anderson. Ein Zuschauer kommentierte in seiner Bewertung: „Dieser Film ist besonders, weil er auf so seltsame Weise aktuell wirkt.“ Die Produktion verbindet geschickt unterschiedliche thematische Ebenen und Genres.

Revolutionäre Handlung

Im Zentrum der Handlung stehen die Figuren Pat und Perfidia, die als Aktivisten einer revolutionären Bewegung gegen das kapitalistische System rebellieren. Ihre Aktionen umfassen unter anderem Banküberfälle, wodurch sie sich in lebensgefährliche Situationen begeben, die schließlich schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen.

Die Erzählung macht einen zeitlichen Sprung von 16 Jahren und zeigt Pat, der mittlerweile unter falscher Identität mit seiner Tochter Willa in einer provinziellen Umgebung lebt. In ständiger Angst vor seiner Vergangenheit eingeholt zu werden, scheinen sich seine Befürchtungen zu bestätigen, als sein ehemaliger Widersacher plötzlich auftaucht.

Streaming-Verfügbarkeit

Der preisgekrönte Film ist nun für das heimische Publikum verfügbar. Filmfreunde können das vielbeachtete Werk über den Streamingdienst HBO Max abrufen. Der Anbieter nutzt diese Gelegenheit für einen überraschenden Markteintritt in Deutschland, wo die HBO-App erst seit Dienstag offiziell erhältlich ist.

Wer die Kinopremiere verpasst hat, kann die Produktion jetzt bequem von zu Hause aus genießen.

Ein HBO-Abonnement ist bereits ab 5,99 Euro monatlich erhältlich.