Golden Globes 2026: Handyverbot und Kinoangst bei Gaunerfilm-Triumph

Zwischen Handyverboten und Kinoliebe: Bei den Golden Globes 2026 dominierte nicht nur ein gefeierter Gaunerfilm die Preisverleihung, sondern auch die Sorge um Hollywoods Zukunft.

Teyana Taylor sorgte bei den Golden Globes 2026 für einen denkwürdigen Auftakt. Als sie ihren Preis für die Nebenrolle als Perfidia Beverly Hills in Paul Thomas Andersons „One Battle After Another“ entgegennahm, richtete sie sich sofort an ihre beiden Töchter: „Meine Kinder schauen oben zu! Ihr solltet besser eure verdammten Handys weglegen und mir jetzt zusehen!“ Mit dieser spontanen Ansprache traf sie bereits den Grundton des Abends, der ganz im Zeichen von Andersons gefeiertem Gaunerfilm stand.

„One Battle After Another“ räumte in den Hauptkategorien ab und sicherte sich den Preis für den Besten Film (Musical oder Komödie). Für Paul Thomas Anderson bedeutete der Abend einen persönlichen Triumph – zum ersten Mal in seiner Karriere durfte er Golden Globes für Beste Regie und Bestes Drehbuch entgegennehmen. Von Kritikern als „furioses Meisterwerk“ gefeiert, gilt der Film nun als heißer Anwärter für die Oscar-Verleihung im März.

Allerdings blieb der Erfolg nicht ungetrübt: Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio musste zusehen, wie Timothée Chalamet für „Marty Supreme“ als Bester Schauspieler (Musical oder Komödie) ausgezeichnet wurde. Der 30-jährige Chalamet darf nun auf einen weiteren Erfolg bei den Academy Awards hoffen, wo er nach Adrien Brody, der 2002 mit 29 Jahren für „Der Pianist“ triumphierte, zum zweitjüngsten Gewinner in der Kategorie Bester Hauptdarsteller aufsteigen könnte.

Überraschende Gewinner

Bei den Oscars wird Chalamet trotz seiner intensiven Awards-Kampagne mit starker Konkurrenz rechnen müssen. Wagner Moura sorgte für eine der Überraschungen des Abends, als er für „The Secret Agent“ als Bester Schauspieler in einem Drama ausgezeichnet wurde – als erster Brasilianer in dieser Kategorie. Sein Film setzte sich zudem als Bester nicht-englischsprachiger Film durch.

Für Chloé Zhao und das Ensemble von „Hamnet“ wurde es ebenfalls ein Abend zum Feiern. Das Drama gewann den prestigeträchtigen Preis als Bester Film (Drama), während Hauptdarstellerin Jessie Buckley als Beste Schauspielerin (Drama) geehrt wurde. Die irische Künstlerin, die kürzlich über ihre „brutale Behandlung“ in Andrew Lloyd Webbers BBC-Show „I’d Do Anything“ im Jahr 2008 gesprochen hatte, hielt eine bewegende Dankesrede.

Besonders herzlich würdigte sie einen Beleuchter namens Tomek, der die Besetzung während der Dreharbeiten mit selbstgekochter Suppe versorgt hatte. Bei den kommenden Oscars wird Buckley gegen Rose Byrne antreten müssen, die für ihre beeindruckende Hauptrolle in Mary Bronsteins „If I Had Legs I’d Kick You“ ausgezeichnet wurde.

TV-Triumphe

Im Fernsehbereich wirkten die Golden Globes wie ein Echo der Emmy-Verleihung vom vergangenen September. Die Serie „Adolescence“ dominierte erneut das Feld: Owen Cooper und Erin Doherty siegten in den Nebendarsteller-Kategorien, Stephen Graham wurde als Bester Schauspieler ausgezeichnet, und die Produktion selbst triumphierte als Beste Miniserie.

Autor Jack Thorne nutzte seine Rede für einen leidenschaftlichen Appell: „Manche Leute denken, unsere Show handelt davon, warum wir Angst vor jungen Menschen haben sollten. Das stimmt nicht. Es geht um den Schmutz und die Trümmer, die wir ihnen in den Weg gelegt haben.“ Damit setzte eine britische Netflix-Serie zum zweiten Mal in Folge ein Ausrufezeichen bei den Globes, nachdem im Vorjahr „Baby Reindeer“ abgeräumt hatte.

Wie schon bei den Emmys gab es weitere Auszeichnungen für Noah Wyle und „The Pitt“, mehrere Preise für Seth Rogen und „The Studio“ sowie eine weitere Trophäe für „Hacks“-Star Jean Smart. Als einzige neue Produktion seit den Emmys konnte sich „Pluribus“ durchsetzen und bescherte Rhea Seehorn einen wohlverdienten Globe als Beste Schauspielerin in einer Fernsehserie (Drama).

In ihrer Dankesrede würdigte sie Serienschöpfer Vince Gilligan dafür, dass er ihr „die Rolle ihres Lebens“ auf den Leib geschrieben habe.

Zu den weiteren Preisträgern zählten der Netflix-Hit „KPop Demon Hunters“ als Bester Animationsfilm und „Sinners“ in der Kategorie Cinematic and Box Office Achievement. Regisseur Ryan Coogler zeigte sich bescheiden: „Ich möchte einfach dem Publikum dafür danken, dass es erschienen ist.“

Einen ähnlichen Gedanken formulierte Stellan Skarsgård, der als Bester Nebendarsteller in einem Kinofilm ausgezeichnet wurde und die Zuschauer dazu aufrief, Joachim Triers „Sentimental Value“ im Kino zu erleben. „Kino sollte in Kinos gesehen werden“, betonte er.

Diese Haltung zog sich wie ein roter Faden durch den Abend. Neben Taylors Scherz über ihre handyabhängigen Kinder spielten die Kategorie-Präsentatorinnen Ayo Edebiri und Hailee Steinfeld humorvoll darauf an, dass Fernsehen etwas sei, das man auf Laptops schaut, während Filme im Fernsehen laufen.

Bevor Amy Poehler den allerersten Golden Globe für Podcasting entgegennahm, bemerkte Moderatorin Nikki Glaser trocken, dass Kinos schließen und Podcasts „einfach das sind, was wir jetzt haben.“

Glaser thematisierte auch die umstrittene geplante Netflix-Warner Bros-Fusion im Wert von 72 Milliarden Dollar mit einem bissigen Scherz: „Kommen wir zum Geschäft: Wir beginnen die Versteigerung von Warner Bros bei 5 Dollar. Höre ich 5 Dollar?“ Das Publikum quittierte dies mit einem resignierten Lachen, das die unterschwellige Sorge um Hollywoods Zukunft widerspiegelte.