Lidl knallt Preise runter – DAS kostet jetzt weniger!

**Kartoffelpreise purzeln bei Lidl: Der Discounter senkt dauerhaft die Kosten für heimische Erdäpfel. Die Maßnahme entlastet Verbraucher und hilft Bauern.**

Lidl Österreich reduziert ab sofort die Preise für ausgewählte Kartoffelprodukte. Diese Maßnahme folgt auf die bereits zu Jännerbeginn eingeführten dauerhaften Preissenkungen im Bananensortiment und markiert einen weiteren Schritt in der aktuellen Preisoffensive des Discounters. Die Initiative zielt darauf ab, Verbraucher finanziell zu entlasten und gleichzeitig den Absatz der reichlich vorhandenen Erntemengen zu steigern. Sämtliche bei Lidl Österreich erhältlichen Kartoffeln stammen ausnahmslos aus heimischem Anbau.

Konkrete Preissenkungen

Die Preisreduktion betrifft vier Produkte aus dem Kartoffelsortiment: Für zwei Kilogramm österreichische Kartoffeln, wahlweise festkochend oder vorwiegend festkochend, zahlen Kunden jetzt 1,79 Euro statt bisher 1,99 Euro. Bei der 5-Kilogramm-Packung Speisekartoffeln sinkt der Preis dauerhaft von 3,99 Euro auf 3,79 Euro. Die stärkste Preissenkung erfahren die Grill- und Ofenkartoffeln mit einem Preisnachlass von 12 Prozent – sie kosten nun 2,19 Euro.

„Die gezielten Preissenkungen bringen eine echte Entlastung für die österreichischen Haushalte und unterstützen heimische Betriebe, ihre hohen Lagerbestände schneller abzubauen“, heißt es in einer Aussendung.

Unterstützung heimischer Landwirtschaft

Mit dieser Preispolitik unterstreicht der Lebensmittelhändler sein Engagement für die österreichische Landwirtschaft. Das Unternehmen gewährleistet damit, dass die landwirtschaftlichen Erzeugnisse flächendeckend bei den Konsumenten ankommen. „Um die Vermarktung der hohen Erntemengen zu fördern wurden außerdem die Werbeimpulse seit Beginn der österreichischen Frühkartoffelsaison 2025 im Vergleich zum Vorjahr bereits verdoppelt“, teilt Lidl mit.