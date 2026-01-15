Noć Miradža 2026: Die Nacht der Himmelsreise

Auch in Bosnien und Herzegowina sowie in vielen Familien der Balkan-Diaspora wird dieser besondere Abend begangen:

In der Nacht von Donnerstag, 15. Jänner, auf Freitag, 16. Jänner 2026 erinnern sich Muslime an die Noć Miradža – die Nacht der Himmelsreise des Propheten Mohammed.

Die Noć Miradža

Die Noć Miradža zählt zu den bedeutendsten spirituellen Nächten im Islam und ist auch auf dem Balkan tief im religiösen Bewusstsein verankert. Gläubige gedenken in dieser Nacht jenes Ereignisses, bei dem der Prophet Mohammed in die Nähe Allahs erhoben wurde. Nach dem islamischen Mondkalender wird diese Nacht in der 27. Nacht des Monats Recep begangen.

Der Überlieferung nach umfasst die Noć Miradža zwei zentrale Ereignisse. Zunächst wurde der Prophet Mohammed in der sogenannten Isra-Phase von Mekka nach Jerusalem geführt. Anschließend folgte die Himmelfahrt, bei der er unter Führung des Engels Gabriel durch mehrere Himmelssphären bis vor das Angesicht Allahs gelangte.

Spirituelle Bedeutung

Eine besondere Bedeutung erhält diese Nacht durch die Einführung des fünfmaligen täglichen Gebets, das in dieser Nacht zur religiösen Pflicht wurde. Das Gebet gilt seither als wichtigste Verbindung zwischen Mensch und Schöpfer. Für viele Gläubige ist die Noć Miradža daher ein Anlass zur inneren Einkehr, zum bewussten Gebet und zur Bitte um Vergebung.

Ebenfalls wird überliefert, dass in dieser Nacht die letzten beiden Verse der Sure Al-Baqara offenbart wurden. Diese Verse werden traditionell als Schutzverse rezitiert und nehmen im religiösen Alltag vieler Familien eine besondere Stellung ein.

Religiöse Praxis auf dem Balkan

In Bosnien und Herzegowina wird die Noć Miradža sowohl in Moscheen als auch im familiären Rahmen begangen. Predigten, gemeinsames Gebet und Koranrezitationen prägen diesen Abend. Auch in der Diaspora bleibt die Noć Miradža ein wichtiger Moment der spirituellen Besinnung und der Verbindung zur eigenen religiösen Tradition.

Islamischer Kalender 2026

Die Noć Miradža markiert einen der spirituellen Höhepunkte innerhalb der drei heiligen Monate. Der Fastenmonat Ramadan beginnt im Jahr 2026 am Donnerstag, dem 19. Februar, und endet am Donnerstag, dem 19. März.

Das Ramadanfest beginnt am Freitag, dem 20. März 2026, und dauert drei Tage bis einschließlich Sonntag, dem 22. März.