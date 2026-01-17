Olympia-Drama: Geiger stürzt ab, während Prevc in Sapporo triumphiert

Während Sloweniens Domen Prevc in Sapporo triumphiert, erlebt Karl Geiger einen bitteren Absturz. Der Olympia-Traum des deutschen Routiniers rückt in weite Ferne.

Der slowenische Skispringer Domen Prevc triumphierte beim Einzelwettbewerb des Skisprung-Weltcups in Sapporo und verwies dabei die japanischen Lokalmatadoren Naoki Nakamura und Ren Nikaido auf die Plätze zwei und drei. Für den deutschen Routinier Karl Geiger verlief der Wettkampftag hingegen ernüchternd: Nach einem vielversprechenden ersten Durchgang mit 132 Metern und Zwischenrang zwölf fiel der Oberstdorfer noch bis auf Position 27 zurück. Damit schwinden Geigers Chancen auf eine Olympia-Teilnahme weiter, da ihm in dieser Saison die notwendigen Top-Platzierungen nach wie vor fehlen.

Im ausgedünnten deutschen Aufgebot von Bundestrainer Stefan Horngacher konnte einzig Philipp Raimund mit Rang 15 ein respektables Ergebnis verbuchen. Luca Roth landete auf dem 31. Platz. Mehrere DSV-Athleten, darunter Andreas Wellinger, Pius Paschke und Felix Hoffmann, hatten auf den Wettkampf in Japan verzichtet. Für eine Randnotiz sorgte der Slowene Ziga Jancar, der wegen nicht regelkonformer Schuhe disqualifiziert wurde.

Deutsche Hoffnungsträger

Die deutschen Skispringer blicken bereits auf den kommenden Winter 2025/26, in dem sie wieder stärker auftrumpfen wollen. Schon am kommenden Wochenende vom 16. bis 18. Jänner geht es in Sapporo mit dem nächsten Weltcup weiter. Während Pius Paschke in der vergangenen Saison zunächst stark startete, aber seine Form nicht konservieren konnte, ruhen die deutschen Hoffnungen nun verstärkt auf den aufstrebenden Talenten Philipp Raimund und Felix Hoffmann.

Geigers Olympia-Traum

Für den fünffachen Weltmeister Karl Geiger wird der Olympia-Traum zunehmend unrealistisch. Um das Ticket für die Winterspiele in Italien zu lösen, müsste der 31-Jährige entweder zweimal unter die besten 15 oder einmal unter die besten acht springen. Angesichts seiner anhaltenden Formkrise erscheint dieses Ziel kaum noch erreichbar.

In der laufenden Saison schaffte es Geiger bislang nicht über einen 23. Platz in Lillehammer im November hinaus.