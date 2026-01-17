Serbien schockt deutsche Handballer mit Aufholjagd

Die deutsche Mannschaft musste im zweiten Vorrundenspiel der Handball-EM eine bittere 27:30 (17:13)-Niederlage gegen Serbien hinnehmen. Das Team von Bundestrainer Gislason führte zwar lange Zeit, brach aber in der Schlussphase ein – zu oft scheiterten die deutschen Werfer am serbischen Keeper Milosavljev oder an der eigenen Nervosität. Die überraschende Pleite setzt das DHB-Team massiv unter Zugzwang: Gegen Spanien ist nun ein Sieg Pflicht, um das vorzeitige EM-Aus abzuwenden.

Gislason hatte seine Startformation kräftig durchgemischt. Dahmke, Späth und Knorr rückten in die Anfangssieben – besonders der Aalborg-Regisseur Knorr nutzte seine Chance eindrucksvoll mit vier Treffern und einem Assist in den ersten 15 Spielminuten. Anders als beim Auftakt gegen Österreich setzte das deutsche Team diesmal auf schnelles Umschaltspiel aus einer kompakten Defensive heraus. Die Taktik zahlte sich zunächst aus: Vier der ersten fünf deutschen Treffer fielen durch Tempogegenstöße zum 5:4.

Die Serben ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und blieben ihrer Strategie treu. Coach Raul Gonzalez hatte sein Team auf geduldige Angriffe und Abschlüsse über den Kreis eingeschworen. Doch auch die deutsche Mannschaft bewies Kreativität im Positionsangriff – Knorr bediente Kreisläufer Golla mit einem spektakulären No-Look-Pass zum 12:10 (22.). Als sich dann einige technische Fehler ins deutsche Spiel einschlichen, brachte Gislason Schluroff für die verbleibenden Minuten der ersten Halbzeit.

Ein goldenes Händchen des Bundestrainers: Der Gummersbacher verwandelte alle vier Würfe und beeindruckte selbst ARD-Experte Johannes Bitter mit einem Geschoss von 134,1 km/h. Nach dem Seitenwechsel dauerte es quälend lange vier Minuten, bis Deutschland durch Uscins erstmals wieder traf und die deutschen Fans in Herning erlöste (18:16). Doch die ersten zehn Minuten nach der Pause gehörten eindeutig den Serben, die nun deutlich kompakter verteidigten und Torhüter Späth bei seinen Rettungsversuchen im Stich ließen.

Serbische Aufholjagd

In der 42. Minute gelang Vorkapic der erste Ausgleich seit dem 8:8 (15.), doch die serbische Führung ließ noch auf sich warten. Das lag vor allem am eingewechselten Andreas Wolff, der in der 46. Minute einen Strafwurf von Ilic entschärfte, beim 22:21 durch Kukic aber chancenlos blieb. Besonders in der Offensive geriet das deutsche Spiel ins Stocken – ganze sechs Minuten lang gelang kein eigener Treffer. Erst Geburtstagskind Zerbe beendete die Durststrecke vom Siebenmeterpunkt zum 22:23-Anschluss.

Dramatische Schlussphase

In den letzten zehn Minuten zeigte der Europameister von 2016 seine ganze Klasse. Uscins und Schluroff brachten das DHB-Team mit einer kurzen Energieleistung wieder mit 24:23 (55.) in Führung. Doch in der hektischen Schlussphase agierte Deutschland unglücklich – eine zu früh genommene Auszeit des Bundestrainers verhinderte den möglichen Ausgleich durch Knorr. Stattdessen zogen die Serben auf zwei Tore davon.

Als dann auch noch Zerbe in der 59. Minute vom Siebenmeterstrich scheiterte, war die deutsche Niederlage besiegelt.