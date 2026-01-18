PKW quer über Autobahn geschleudert: Seniorenpaar kracht in Betonwand

Dramatische Szenen auf der A1: Ein Seniorenpaar kracht erst in die Leitschiene, dann in die Betonwand. Vier zufällig vorbeikommende Sanitäter werden zu Lebensrettern.

Auf der Westautobahn (A1) nahe Altlengbach im Bezirk St. Pölten ereignete sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Wiener Ehepaar im Alter von 85 Jahren erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Der Wagen der Senioren geriet gegen 13.30 Uhr aus noch ungeklärten Gründen zunächst gegen die rechte Leitschiene, während das Fahrzeug in Richtung Wien unterwegs war.

Nach dem ersten Aufprall wurde das Auto quer über die gesamte Fahrbahn geschleudert und kollidierte schließlich mit der Betonleitwand auf der linken Seite der Autobahn. Ersthelfer konnten die schwer verletzte Beifahrerin aus dem Fahrzeug bergen, während die Feuerwehr den ebenfalls schwer verletzten Fahrer befreien musste.

⇢ 15 Meter weit geschleudert: Fußgänger von 85-Jährigem am Zebrastreifen erfasst



Schnelle Hilfe

Zufällig passierten vier junge Sanitäter des Roten Kreuzes Mödling die Unfallstelle, die nach einem privaten Ausflug auf dem Heimweg waren. Sie leisteten umgehend medizinische Hilfe. Die Verletzten wurden per Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten sowie ins Wiener Donauspital transportiert.

⇢ Tödliches Überholmanöver: Kroate (34) stirbt nach Frontalcrash



Verkehrsbehinderungen

Für die Landung und den Start der Notarzthubschrauber musste die Autobahn vorübergehend vollständig gesperrt werden. Im weiteren Verlauf blieb nur die rechte Fahrspur befahrbar, was zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Wien führte. Autofahrer mussten mit Staus und Verzögerungen von bis zu 15 Minuten rechnen.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.