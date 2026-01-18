Horror im Supermarkt: Mutter wollte Kinder und sich selbst verbrennen

Dramatische Szenen in einem Bremer Supermarkt: Eine Mutter übergoss sich und ihre Kinder mit brennbarer Flüssigkeit. Couragierte Kunden verhinderten das Schlimmste.

In einem Bremer Supermarkt kam es am Freitagnachmittag zu einem erschütternden Vorfall. Eine 40-jährige Frau schüttete eine brennbare Flüssigkeit über sich selbst und ihre beiden Kinder im Alter von vier und acht Jahren. Sie beabsichtigte offenbar, die Flüssigkeit zu entzünden. Aufmerksame Kunden erkannten die Gefahr und griffen sofort ein, bevor es zur Katastrophe kommen konnte. Kurz darauf eintreffende Polizeikräfte konnten die Frau von ihrem Vorhaben abbringen.

Dramatische Szenen

Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung ereignete sich der Vorfall im EDU Einkaufspark Duckwitz in Bremen. Die psychisch auffällige Mutter soll zudem von der Flüssigkeit getrunken und versucht haben, diese auch ihren Söhnen gewaltsam einzuflößen. Nach einer Erstversorgung wurden die Frau und ihre beiden Kinder in ein Krankenhaus gebracht.

Den Kindern soll es den Umständen entsprechend gut gehen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Die Ermittlungen gegen die 40-Jährige laufen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.