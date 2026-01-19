EuGH-Hammer: Airlines müssen jetzt jeden Cent zurückzahlen!

Ein Urteil erschüttert die Airline-Branche: Fluggesellschaften müssen bei Annullierungen künftig den kompletten Ticketpreis zurückerstatten – inklusive versteckter Gebühren.

Der Europäische Gerichtshof hat eine wegweisende Entscheidung im Bereich des Fluggastrechts getroffen: Airlines müssen künftig bei Flugausfällen den vollständigen Ticketpreis zurückerstatten – einschließlich sämtlicher Vermittlungsgebühren. Diese Regelung beendet eine bislang gängige Praxis, bei der Reisende auf einem Teil ihrer Kosten sitzen blieben.

Ausgangspunkt des Verfahrens war ein konkreter Fall: Zwei Urlauber buchten über das Reiseportal Opodo Flugtickets von Wien nach Lima und zurück. Als beide Flüge kurzfristig annulliert wurden, erhielten die Betroffenen von der Airline lediglich 1.958,34 Euro zurück – statt der vollständigen 2.053,48 Euro, die sie bezahlt hatten. Die Differenz von 95,14 Euro, die als Provision an Opodo geflossen war, behielt die Fluggesellschaft ein.

Das Sozialministerium reagierte auf diesen Fall mit rechtlichen Schritten. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) reichte im Auftrag des Ministeriums Klage ein. Nachdem der Oberste Gerichtshof die Angelegenheit dem EuGH vorgelegt hatte, fällten die europäischen Richter nun eine eindeutige Entscheidung: Vermittlungsprovisionen sind integraler Bestandteil des Ticketpreises und müssen bei Flugstreichungen zurückerstattet werden – selbst wenn der Airline die exakte Höhe dieser Gebühren nicht bekannt ist.

Klare Ansage

„Ich sage es ganz klar: Wer trickst, verliert„, kommentierte Konsumentenschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) gegenüber „Heute“. „Dieses Urteil beendet eine Praxis, die viele Kunden Geld gekostet hat. Fluglinien können sich nicht hinter Buchungsplattformen verstecken. Wenn sie deren Dienste nutzen, müssen sie auch für die vollen Kosten geradestehen.“

Mehr Verbraucherschutz

Wenn Fluggesellschaften es Plattformen wie Opodo ermöglichen, in ihrem Namen Tickets zu verkaufen, tragen sie damit auch die volle Verantwortung für den Gesamtpreis – und müssen diesen vollständig zurückerstatten, falls der Flug nicht stattfindet. Für Verbraucher, die ihre Flüge über Buchungsportale reservieren, bedeutet dies künftig mehr Sicherheit.

Bei Flugannullierungen erhalten sie nun garantiert ihr gesamtes Geld zurück.