Tödlicher Skiunfall: Lebloser Körper neben Piste entdeckt

Im Tiroler Skigebiet Zillertal Arena wurde am Sonntagnachmittag ein tödlicher Skiunfall entdeckt. Ein 58-jähriger dänischer Wintersportler lag leblos in einem steilen Waldabschnitt neben der roten Piste Nr. 11 im Gemeindegebiet Rohrberg. Die Behörden vermuten einen Unfall als Todesursache und haben eine gerichtsmedizinische Untersuchung in Innsbruck angeordnet, um die genauen Umstände zu klären.

Die Entdeckung des verunglückten Skifahrers erfolgte gegen 17 Uhr, wie Polizeisprecher Stefan Eder gegenüber der „Krone“ bestätigte. „Wir gehen von einem Unfall aus“, erklärte der Beamte. Nach Alarmierung der Tiroler Leitstelle trafen Pistenrettung und Notarzthubschrauber umgehend am Unglücksort ein.

Erfolglose Rettung

Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche konnte dem Dänen nicht mehr geholfen werden. „Sämtliche Reanimationsmaßnahmen vor Ort verliefen negativ“, so der Polizeisprecher.

Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungsbehörden suchen nach Augenzeugen, die zur Aufklärung beitragen können. Besonders eine Frau, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe aufgehalten haben soll, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayrhofen (Tel. 059133/7254) oder der Polizeiinspektion Zell am Ziller (Tel. 059133/7257) zu melden.

