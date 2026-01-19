Blitz-Aus für Misolic bei den Australian Open

Große Bühne, kurzes Gastspiel: Bei seinem Grand-Slam-Debüt in Melbourne traf Filip Misolic auf eine sportliche Übermacht und musste trotz besonderer Atmosphäre früh abreisen.

Filip Misolic musste sich bei seinem Grand-Slam-Debüt in Melbourne schnell verabschieden. Der 24-jährige Steirer unterlag in der ersten Runde der Australian Open dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina glatt in drei Sätzen mit 2:6, 3:6, 3:6. Nach nur 102 Minuten war der Traum vom ersten Sieg bei einem Major-Turnier ausgeträumt.

Der Österreicher fand nach dem Match klare Worte zur Überlegenheit seines Gegners: „Ich habe keine Chancen gehabt. Ich wusste nicht, wie ich ihm wehtun soll, er spielt einfach eine Klasse über mir.“

⇢ Nach Brisbane-Debakel: Tennis-Star Misolic kämpft sich zum Auftaktsieg



Positive Atmosphäre

Trotz des sportlichen Rückschlags überwogen für Misolic die positiven Eindrücke seiner Premiere auf der großen Tennis-Bühne in Australien. „Es war wunderschön, die Atmosphäre in einem vollen Stadion war unglaublich gut. Ich habe es wirklich genossen, schade, dass es schon zu Ende ist.“

Zumindest finanziell lohnte sich der Ausflug nach Australien für den Steirer. Für seine Teilnahme am Hauptfeld kassiert Misolic ein Preisgeld von rund 86.000 Euro.