Nach Brisbane-Debakel: Tennis-Star Misolic kämpft sich zum Auftaktsieg

Auf dem Hartplatz in Adelaide zeigt Filip Misolic sein Können. Nach dem Sieg gegen den jungen Australier Jovanovski wartet nun eine größere Hürde.

Filip Misolic hat beim ATP-250-Turnier in Adelaide den nächsten Schritt gemacht und die zweite Qualifikationsrunde erreicht. Der Österreicher setzte sich gegen den erst 17-jährigen Australier Daniel Jovanovski, der in der Weltrangliste auf Position 1750 geführt wird, mit 7:5, 6:4 durch. Auf dem Hartplatz in Adelaide zeigte Österreichs aktuelle Nummer eins im Männer-Tennis eine solide Leistung.

Nächste Herausforderung

Im Kampf um den Einzug in den Hauptbewerb wartet nun mit Alexander Shevchenko eine deutlich größere Herausforderung auf den Steirer. Der 25-jährige Kasache wird aktuell auf Platz 106 der Weltrangliste geführt und liegt damit 27 Positionen hinter Misolic. Für den Österreicher war der Erfolg gegen Jovanovski erst das zweite Match im noch jungen Tennisjahr.

In der Vorwoche war Misolic beim Turnier in Brisbane noch in der ersten Qualifikationsrunde in zwei Sätzen am Australier Rinky Hijikata gescheitert.