Pyramiden-Deuter und Alien-Jäger: Von Däniken mit 90 Jahren verstorben

Seine Theorien über Außerirdische machten ihn weltberühmt, seine Bücher verkauften sich millionenfach. Nun ist der umstrittene Schweizer Autor Erich von Däniken verstorben.

Erich von Däniken, der kontroverse Schweizer Bestsellerautor, ist am Samstag im Alter von 90 Jahren verstorben. Die Nachricht wurde am Sonntag von seiner Familie und seinem Büro gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Der weltweit bekannte Publizist erlangte durch seine Theorie der „Prä-Astronautik“ internationale Bekanntheit. In seinen Werken vertrat er die These, dass außerirdische Besucher bereits in prähistorischer Zeit auf der Erde gelandet seien und maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung menschlicher Zivilisationen genommen hätten.

Mit seinem 1968 veröffentlichten Buch „Erinnerungen an die Zukunft“ gelang ihm der internationale Durchbruch. Es folgten über 40 weitere Publikationen, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden und eine Gesamtauflage von rund 75 Millionen Exemplaren erreichten. Trotz scharfer Kritik aus wissenschaftlichen Kreisen prägte von Däniken jahrzehntelang die Popkultur, Mystery-Diskussionen und das öffentliche Interesse an extraterrestrischem Leben.

Außerirdische Spuren

Seine Interpretationen archäologischer Stätten waren ebenso eigenwillig wie populär: In den Nasca-Linien in Peru sah er Landeplätze für Raumschiffe, prähistorische Darstellungen deutete er als Abbildungen von Außerirdischen. Bauwerke wie die Tempelanlage Chichén Itzá in Mexiko oder die Cheops-Pyramide betrachtete er als Beweise übernatürlicher Phänomene. In einem BILD-Interview erklärte er: „Das Bauwerk wird immer rätselhafter und geheimnisvoller. Ich war in Schächten, von denen man vor drei Jahren noch nichts wusste.“

Der gelernte Koch blieb bis zuletzt aktiv und hielt auf seinem YouTube-Kanal Vorträge über vermeintliche Besucher aus dem All. Dabei widmete er sich auch ungewöhnlichen Fragestellungen wie der anatomischen Beschaffenheit außerirdischer Wesen.

Ungewöhnlicher Werdegang

Von Däniken, der nie eine akademische Ausbildung genoss, arbeitete zunächst in der Gastronomie und Hotellerie. Seine Leidenschaft für die Erforschung vermeintlicher Spuren extraterrestrischer Besucher führte ihn auf zahlreiche Expeditionen rund um den Globus, während er sich autodidaktisch in die Thematik vertiefte.

Anfang des Jänners 2025 hatte von Däniken aus gesundheitlichen Gründen seine öffentlichen Aktivitäten reduziert. Seine Tochter Cornelia teilte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit, dass ihr Vater am Samstag altersbedingt im Krankenhaus von Interlaken verstorben ist.

Die Todesnachricht des Schweizer Autors wurde auch auf mehreren ihm gewidmeten Internetseiten veröffentlicht.