Ab Montag: So holt ihr euch den 130-Euro-Bonus!

Ab 12. Jänner 2026 können Verbraucher die neue Geräte-Retter-Prämie in Anspruch nehmen. Die Initiative soll Reparaturen wirtschaftlich attraktiver gestalten, Abfallmengen reduzieren und natürliche Ressourcen schonen. Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) erklärt: „Mit dem Start der Geräte-Retter-Prämie für Konsumentinnen und Konsumenten machen wir Reparieren wieder besonders attraktiv.“ Reparieren statt Wegwerfen ist vernünftig, spart Geld, schont Ressourcen und reduziert CO₂-Emissionen. Kreislaufwirtschaft ist in Österreich längst gelebte Realität. Sie bedeutet, qualitativ hochwertige Geräte länger zu nutzen, sie zu reparieren und wiederzuverwenden, statt sie vorschnell zu ersetzen. Und wir leisten einen wertvollen Beitrag zum Aufschwung Österreichs.

Die Förderung konzentriert sich auf häufig genutzte Haushaltsgeräte mit hohem Materialanteil. Darunter fallen etwa Waschmaschinen, Kühlschränke, Kaffeemaschinen, Staubsauger und Akkuschrauber. Mobiltelefone sind von der aktuellen Förderrunde ausgeschlossen. Zusätzlich werden Reparaturen an medizinischen Hilfsmitteln wie Rollstühlen, Pflegebetten, Beatmungsgeräten und Blutdruckmessgeräten bezuschusst.

Förderumfang

Die Förderung deckt 50 Prozent der Reparaturkosten ab, maximal jedoch 130 Euro. Für Kostenvoranschläge gibt es eine Unterstützung von bis zu 30 Euro. Die Resonanz auf das Programm ist beachtlich: Nach Angaben des Ministeriums haben sich bereits rund 1500 Betriebe als offizielle Partnerbetriebe registriert. Dadurch steht österreichweit ein flächendeckendes Netzwerk qualifizierter Reparaturdienstleister zur Verfügung. Interessierte Betriebe können sich weiterhin fortlaufend für eine Teilnahme bewerben.

Digitaler Ablauf

Der Förderprozess wurde vollständig digitalisiert und läuft ausschließlich über die Plattform www.geräte-retter-prämie.at. Interessierte können ab dem Starttermin im Jänner 2026 ihren persönlichen Geräte-Retter-Bon online anfordern. Nach Eingabe der persönlichen Informationen und Bankverbindung wird der Gutschein per E-Mail zugestellt und kann anschließend digital oder ausgedruckt bei einem der teilnehmenden Betriebe eingelöst werden.

Alle Partnerbetriebe sind auf der Website verzeichnet und können nach Standort gefiltert werden. Der Bon bleibt drei Wochen gültig.

Mit dieser Initiative möchte das Umweltministerium gezielt die Reparaturkultur in Österreich stärken.