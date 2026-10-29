Wiener Tierheim überfüllt: Hunderte Katzen warten vergeblich auf ihre Besitzer

Im Wiener TierQuarTier wird es immer voller. Viele der Katzen hatten offenbar einmal ein Zuhause, doch nur wenige werden nach ihrem Fund wieder abgeholt.

Noch nie zu dieser Jahreszeit hat das TierQuarTier Wien so viele Katzen beherbergt wie heuer. Gleichzeitig kehrt nicht einmal ein Viertel der gefundenen oder ausgesetzten Tiere zu seinen Besitzerinnen und Besitzern zurück. Das Tierheim ruft deshalb dazu auf, Katzen chippen und registrieren zu lassen.

Derzeit leben im TierQuarTier Wien über 210 Katzen, so viele wie zu dieser Jahreszeit noch nie. Von 926 Katzen, die heuer als Fundtiere oder ausgesetzte Tiere ins Heim gelangten, wurden lediglich 226 wieder abgeholt, das sind nicht einmal 25 Prozent.

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Im bisherigen Jahresverlauf hat das TierQuarTier Wien bereits mehr als 1.200 Katzen aufgenommen. Zahlreiche Tiere brauchen nach Stürzen oder Zusammenstößen mit Autos intensive medizinische Hilfe.

Vor Ort kümmert sich das tierärztliche Team um ihre Versorgung, bei Knochenbrüchen und chirurgischen Eingriffen müssen sie aber in externe Kliniken gebracht werden. Allein dafür sind heuer Kosten von rund 100.000 Euro angefallen.

Bendas Kritik

Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTier Wien, sagt: „Wir nehmen immer wieder zutrauliche Katzen auf, die offensichtlich an Menschen gewöhnt sind und ein Zuhause hatten. Da müssen wir uns schon fragen: Wo sind die Besitzerinnen und Besitzer? Vermissen sie ihre Katze nicht? Es macht uns fassungslos, wie viele dieser Tiere bei uns landen und nie wieder abgeholt werden. Schließlich waren sie einmal Teil einer Familie“.

Benda fügt hinzu: „Unsere Teams geben jeden Tag alles, um verletzte und kranke Katzen zu versorgen. Besonders traurig ist es, wenn wir ein Tier nach einer aufwendigen Behandlung wieder auf die Beine bringen und sich niemand meldet, um es nach Hause zu holen. Wir haben den Eindruck, dass manche Besitzerinnen und Besitzer gerade dann nichts mehr von ihrem Tier wissen wollen, wenn hohe Behandlungskosten auf sie zukommen“.

Das TierQuarTier Wien richtet an alle Halterinnen und Halter den Appell, ihre Katzen chippen und registrieren zu lassen. Der Chip allein genügt nicht. Nur wenn die Chipnummer samt aktuellen Kontaktdaten in einer Datenbank hinterlegt ist, lassen sich die Besitzerinnen und Besitzer verständigen.

Wer seine Katze vermisst, sollte selbst aktiv suchen und in Tierheimen nachfragen. Das Fundservice für Haustiere ist in Wien rund um die Uhr unter 01 4000 8060 erreichbar. Möglicherweise wurde das vermisste Tier schon gefunden und wartet darauf, wieder heimkehren zu dürfen.

Neues Zuhause

Für Katzen, die nicht zu ihren früheren Halterinnen und Haltern zurückkönnen, wird ein neues Zuhause gesucht. Ältere oder kranke Tiere werden dabei oft übersehen, weil viele Interessierte lieber Kitten nehmen.

Benda dazu: „Auch diese Katzen wünschen sich Geborgenheit und Menschen, die für sie da sind. Wir hoffen, dass möglichst viele Interessentinnen und Interessenten auch ihnen eine Chance geben“.

Das Vergabeteam berät ausführlich über die Bedürfnisse der einzelnen Tiere. Wer keine Katze bei sich aufnehmen kann, kann mit einer Spende zu deren medizinischer Versorgung und Betreuung beitragen.

Das TierQuarTier nimmt regelmäßig Tiere auf, die gefunden oder behördlich abgenommen wurden.

Es zählt zu den modernsten Tierheimen Europas und erfüllt die hohen Ansprüche einer zeitgemäßen Tierbetreuung.