Bewusstlos im Tiefschnee: Tourengeherin rettet 74-jährigen Skifahrer

Dramatische Szenen am Stubaier Gletscher: Ein 74-jähriger Niederländer verlor die Kontrolle, stürzte über den Pistenrand und prallte bewusstlos auf den gefrorenen Schnee.

Am Dreikönigstag verunglückte ein 74-jähriger Niederländer bei einem schweren Skiunfall am Stubaier Gletscher in Tirol. Der Urlauber befuhr die blaue Piste Nummer 4, als er im mittleren Pistenabschnitt aus bislang ungeklärten Gründen über den linken Rand hinausgeriet. Nach seinem Sturz in den ungesicherten Bereich prallte er mit dem Gesicht auf die hart gefrorene Schneeoberfläche und verlor daraufhin das Bewusstsein.

Schnelle Hilfe

Eine zufällig vorbeikommende Tourengeherin entdeckte den regungslos daliegenden Mann am Pistenrand und begann umgehend mit Erster Hilfe. Sie setzte einen Notruf ab und aktivierte damit die Rettungskette. Als die Pistenrettung am Unfallort eintraf, war der Niederländer noch immer bewusstlos, weshalb umgehend ein Rettungshubschrauber angefordert wurde.

Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der verunglückte Skifahrer in die Klinik Innsbruck transportiert.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden von der Polizei aufgenommen.