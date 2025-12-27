Drei Ski-Unfälle in wenigen Stunden – Hubschrauber im Dauereinsatz

Dramatischer Start in die Wintersaison: Innerhalb weniger Stunden verunglückten drei Personen in Tiroler Skigebieten – darunter ein sechsjähriges Mädchen mit schweren Verletzungen.

Skisaison fordert Opfer

Mit dem Start der Hochsaison in den Tiroler Skigebieten häufen sich auch die Unfälle auf den Pisten. Am Freitagvormittag gegen 9.30 Uhr verunglückte eine sechsjährige Niederländerin im Skigebiet Finkenberger Almbahnen in Tirol schwer. Das Mädchen fuhr auf der Hasenmuldenabfahrt talwärts, als sie kurz vor der Talstation die Kontrolle über ihre Ski verlor.

Sie durchbrach ein Fangnetz und prallte gegen das Gebäude der Talstation. Sofort eilten Liftmitarbeiter und Angehörige zu Hilfe und leisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen, bis die Pistenrettung eintraf. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen musste die junge Skifahrerin mit dem Notarzthubschrauber „Martin 7“ in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.

Kollision im Zillertal

Nur wenige Stunden später, gegen 11.15 Uhr, kam es zu einem weiteren folgenschweren Zwischenfall im Zillertal. Im Skigebiet Horberg kollidierten eine 48-jährige Schwedin und ein 21-jähriger Brite im Kreuzungsbereich Knorren/Mittertrett Talstation. Beide Skifahrer stürzten und wurden von der alarmierten Pistenrettung versorgt.

Der junge Mann konnte per Skidoo abtransportiert werden, während die Frau mit schwersten Gesichtsverletzungen ebenfalls mit dem Notarzthubschrauber „Martin 7“ in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht werden musste. Die Alpinpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und wird nach Abschluss der Untersuchungen einen Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck übermitteln.

Sturz gegen Baum

Ein dritter Unfall ereignete sich am selben Tag gegen 11.50 Uhr im Skigebiet Sillian/Hochpustertal in Osttirol. Ein 44-jähriger deutscher Staatsangehöriger geriet auf einem Ziehweg über den Pistenrand hinaus und stürzte etwa fünf Meter unterhalb der Piste gegen einen Baum.

Der Mann zog sich eine Unterschenkelverletzung zu und wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Notarzthubschrauber „Martin 4“ ins Krankenhaus Lienz transportiert.