Schnäppchenjagd statt Christkindl: Wo Österreicher jetzt sparen können

Die Kassen klingeln weiter: Nach dem Weihnachtsfest beginnt die große Schnäppchenjagd im Handel. Mediamarkt, XXXLutz und Lebensmittelhändler locken mit massiven Rabatten.

Nach dem Weihnachtsfest beginnt die traditionelle Phase der Preisreduzierungen im Handel. Das letzte Dezembersegment bringt dem Einzelhandel noch einmal zehn Prozent des Weihnachtsgeschäfts, da viele Konsumenten ihre erhaltenen Geldgeschenke und Gutscheine einlösen. Der Umtausch unpassender Präsente folgt erst an dritter Stelle der Nachfeiertags-Aktivitäten.

Die Rabattaktionen erstrecken sich bis in den Jänner, wobei Händler vor allem Auslaufmodelle und saisonale Produkte stark im Preis senken, um Lagerkapazitäten für Neuware freizumachen. Für preisbewusste Konsumenten bietet sich hier die Gelegenheit, bei Winterbekleidung, Schuhwerk und Sportartikeln für die kalte Jahreszeit erheblich zu sparen. Auch Elektronikgeräte aus Restbeständen werden zu attraktiveren Konditionen angeboten.

Nach dem Weihnachtsgeschäft sinken zudem häufig die Preise für Süßwaren sowie alkoholische Getränke wie Wein und Champagner.

Aktuelle Angebote

Mediamarkt veranstaltet heute in allen österreichischen Filialen zwischen 7 und 9 Uhr ein Frühshopping mit besonders günstigen Angeboten, was erfahrungsgemäß zu einem erhöhten Kundenandrang führt. Online läuft bis Jahresende das „große Preisfinale“ mit kostenlosem Versand. Die Möbelhäuser XXXLutz und Möbelix haben einen Räumungsverkauf ausgerufen und bieten Ausstellungsstücke sowie Restbestände mit Preisnachlässen von bis zu 77 Prozent an.

Das Sortiment reicht von Beleuchtung über Textilien für den Wohnbereich bis zu Dekorationsartikeln.

Silvester-Schnäppchen

Ab heute lockt Hofer mit Silvester-Angeboten und präsentiert 38 spezielle Aktionsartikel aus dem Bereich Partysnacks und Glücksbringer. Spar reduziert Silvesterprodukte wie Rose-Prosecco oder Fleischwaren um bis zu 41 Prozent. Bei Billa werden Schaumweine und andere Weine mit Rabatten von bis zu 25 Prozent angeboten.