Feuer frisst sich durch Balkone – Stefanitag-Drama in Wien-Liesing

Flammen schlagen in die Nacht: Im Wohnpark Alterlaa brach ein Feuer aus, das mehrere Balkone erfasste. Die Feuerwehr musste drei Etagen räumen.

In der Nacht zum Stefanitag rückte die Wiener Feuerwehr zu einem Großeinsatz im Wohnpark Alterlaa in Wien-Liesing aus. Mehrere Balkone standen in Flammen. Der Brand, dessen Ursache noch ungeklärt ist, nahm auf einem Balkon des Blocks C8 seinen Anfang und griff rasch auf benachbarte Stockwerke über. Die Berufsfeuerwehr musste drei Etagen räumen, wobei etwa 40 Personen betroffen waren. Nach derzeitigem Stand werden keine Verletzten erwartet.

Schnelle Brandbekämpfung

Mit einem umfangreichen Aufgebot eilten die Einsatzkräfte zum Brandort, wo angesichts der sichtbaren Flammen zunächst Schlimmes befürchtet wurde. Die Situation entspannte sich jedoch schnell: Die Feuerwehr bekam das Feuer rasch unter Kontrolle, sodass der Großteil der Mannschaft noch vor Mitternacht wieder abrücken konnte.

Wie die „Krone“ erfuhr, ist der Brand inzwischen eingedämmt, lediglich einzelne Glutnester werden noch überwacht.