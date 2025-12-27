KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Blackout

Stromausfall legt Salzburger Norden lahm – Anwohner seit Monaten geplagt

Stromausfall legt Salzburger Norden lahm – Anwohner seit Monaten geplagt
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit | 27. Dezember 2025

In Salzburg-Kasern bis kurz vor Eugendorf fiel am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr großflächig der Strom aus. Laut Angaben der Salzburg AG lag die Ursache in einer Kabelstörung. Die Techniker konnten das Problem zügig beheben – nach etwa einer Stunde war die Stromversorgung für die betroffenen Anwohner wiederhergestellt.

Wiederkehrende Probleme

Die Region entlang der Westautobahn A1 kämpft bereits seit mehreren Monaten mit wiederkehrenden Stromausfällen. Diese ereignen sich zu unterschiedlichen Tageszeiten und treten unabhängig von den Wetterverhältnissen auf. Ein besonders gravierender Vorfall ereignete sich zu Herbstbeginn, als die Anwohner am späten Abend mehrere Stunden ohne Elektrizität auskommen mussten.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

Newsticker

| Aufrüstung
Kreml-Drohgebärde: Atomwaffen-Stützpunkt mitten in Europa entdeckt
| Schnäppchenjagd
Schnäppchenjagd statt Christkindl: Wo Österreicher jetzt sparen können
| Pistendrama
Drei Ski-Unfälle in wenigen Stunden – Hubschrauber im Dauereinsatz
| Feuerdrama
Feuer frisst sich durch Balkone – Stefanitag-Drama in Wien-Liesing
| Blackout
Stromausfall legt Salzburger Norden lahm – Anwohner seit Monaten geplagt
MEHR AKTUELLE NEWS