Stromausfall legt Salzburger Norden lahm – Anwohner seit Monaten geplagt

In Salzburg-Kasern bis kurz vor Eugendorf fiel am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr großflächig der Strom aus. Laut Angaben der Salzburg AG lag die Ursache in einer Kabelstörung. Die Techniker konnten das Problem zügig beheben – nach etwa einer Stunde war die Stromversorgung für die betroffenen Anwohner wiederhergestellt.

Wiederkehrende Probleme

Die Region entlang der Westautobahn A1 kämpft bereits seit mehreren Monaten mit wiederkehrenden Stromausfällen. Diese ereignen sich zu unterschiedlichen Tageszeiten und treten unabhängig von den Wetterverhältnissen auf. Ein besonders gravierender Vorfall ereignete sich zu Herbstbeginn, als die Anwohner am späten Abend mehrere Stunden ohne Elektrizität auskommen mussten.