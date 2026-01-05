Mysteriöses Skidrama: 17-Jähriger bewusstlos auf Piste entdeckt

Bewusstlos und schwer verletzt lag der 17-Jährige auf der roten Piste in Söll. Die Polizei steht vor einem Rätsel und sucht dringend nach Zeugen.

Im Tiroler Skigebiet „SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental“ ereignete sich am Sonntagnachmittag ein folgenschwerer Vorfall. Ein 17-Jähriger wurde gegen 13.10 Uhr von anderen Skifahrern auf der roten Piste Nr. 45 in Söll regungslos aufgefunden. Laut Polizeibericht war der Jugendliche bewusstlos und wies schwere Verletzungen auf. Die Ersthelfer alarmierten umgehend die Rettungskräfte, woraufhin der Verunglückte mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck transportiert wurde. Zur Nationalität des Verletzten konnten die Beamten bislang keine Angaben machen.

Zeugensuche läuft

Die genauen Umstände des Unglücks sind derzeit noch völlig ungeklärt. Die Polizeiinspektion Söll bittet daher mögliche Augenzeugen, sich unter der Telefonnummer 059133/7218 zu melden.

In den vergangenen Tagen häuften sich die schweren Unfälle in Tirols Skigebieten. Erst kürzlich kam ein 22-jähriger deutscher Urlauber im Zillertal ums Leben, nachdem er von einer schwarzen Piste abgekommen und in den Wald gestürzt war.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der junge Mann noch an der Unglücksstelle.