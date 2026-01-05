KOSMO KOSMO
Familiendrama

Drama auf der Straße: Mutter und Kinder bei Zusammenstoß verletzt

Drama auf der Straße: Mutter und Kinder bei Zusammenstoß verletzt
Fataler Fehler beim Abbiegen: Eine 63-Jährige übersah in Pregarten ein entgegenkommendes Auto. Der Zusammenstoß forderte vier Verletzte, darunter zwei Kleinkinder.

Bei einem Verkehrsunfall in Pregarten (Bezirk Freistadt) wurden am Sonntagabend mehrere Personen verletzt. Eine 63-jährige Autofahrerin übersah beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Trotz Vollbremsung konnte der 38-jährige Lenker des entgegenkommenden Wagens den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Mehrere Verletzte

Bei dem Unfall erlitten die 36-jährige Ehefrau des Fahrers sowie deren ein- und fünfjährige Kinder Verletzungen. Auch die Unfallverursacherin wurde bei der Kollision verletzt. Alle Verletzten wurden zur weiteren Behandlung ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht.

Der Vater am Steuer des entgegenkommenden Fahrzeugs blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

KOSMO-Redaktion
