Diese Änderung bei ID Austria kommt auf alle zu!

Österreichs digitale Zukunft liegt in der Hosentasche: Die „ID Austria“ erobert mit fast fünf Millionen Nutzern den Alltag und soll bis 2026 europaweit einsetzbar sein.

Bereits 4,8 Millionen Österreicher nutzen die digitale „ID Austria“, mit der sich Führerschein, Behördengänge und weitere Dienstleistungen unkompliziert per Smartphone erledigen lassen. Die Pläne für den Ausbau dieser digitalen Identität reichen bis 2026 und umfassen die Integration von Personalausweisen sowie die Einführung eines digitalen Studentenausweises für etwa 400.000 Studierende. Zudem soll bis Ende 2026 das europaweite Reisen mit dem digitalen Ausweis auf dem Smartphone möglich werden.

Zukunftspläne bis 2026

Im Ö1-Frühjournal betonte Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP), dass die „ID Austria“ nicht durch eine EU-Lösung abgelöst wird. „Es wird die ID-Austria sein, die hier das zentrale Vehikel sein wird, insofern ermutige ich jeden und freue mich über jeden, der sich die ID-Austria macht“, erklärte Pröll im ORF-Radio.

Die „ID Austria“ funktioniert als sicheres Werkzeug zur Online-Identifikation und ermöglicht den Zugriff auf zahlreiche digitale Dienste. Als Weiterentwicklung der früheren Handy-Signatur und Bürgerkarte ist sie sowohl im behördlichen Bereich als auch in der Privatwirtschaft einsetzbar.