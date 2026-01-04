Kleinbus kracht in schleuderndes Auto: Zehn Verletzte, darunter vier Kinder

Dramatische Szenen im Pinzgau: Zwei Fahrzeuge überschlugen sich nach einer Kollision auf der B 168. Zehn Menschen, darunter vier Kinder, wurden bei dem Unfall verletzt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 168 in Piesendorf im Pinzgau kollidierten am Samstagabend zwei Fahrzeuge, wobei sich beide überschlugen. Zehn Personen wurden bei dem Unglück verletzt, darunter vier Kinder. Zwei der Verletzten erlitten schwere Verletzungen.

Der Unfallhergang begann, als ein Fahrzeug mit vier Insassen aus bislang ungeklärten Gründen ins Schleudern geriet, sich überschlug und auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Dort prallte es in einen mit sechs Personen besetzten Kleinbus.

Dramatische Rettung

Nach dem Zusammenstoß kam das kleinere Unfallfahrzeug auf dem Dach zum Stillstand. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich noch eine verletzte Person im Wrack, die von den Einsatzkräften geborgen werden musste.

Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Rettungseinsatz dauerte mehr als eine Stunde.

Großer Einsatz

Das Rote Kreuz war mit vier Rettungswagen, einem Notarzthubschrauber sowie einem Notarzt vor Ort. Sämtliche Verletzten wurden ins Krankenhaus Zell am See eingeliefert.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Piesendorf wurde auch die Feuerwehr Zell am See alarmiert. Insgesamt standen knapp 60 Feuerwehrleute mit mehreren Einsatzfahrzeugen im Dienst.