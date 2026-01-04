Christbaum ging in Flammen auf – Mutter und Kind entkommen knapp (FOTOS)

Im Welser Stadtteil Vogelweide brach am Samstagabend ein Feuer in einem Mehrparteienhaus aus. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Christbaum in Brand und setzte eine Wohnung in Flammen. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt, benötigen jedoch vorübergehend eine andere Unterkunft.

Das Unglück ereignete sich gegen 17 Uhr in der Küche des Apartments, wo der Weihnachtsbaum aufgestellt war. Während der Vater beim Einkaufen war, befanden sich die 40-jährige Mutter und ihre siebenjährige Tochter in der Wohnung. Als das Feuer ausbrach, gelang es beiden, sich unverzüglich ins Freie zu retten.

Schneller Einsatz

Der aus dem fünften Stockwerk dringende Rauch war in der Umgebung deutlich sichtbar. Die alarmierten Einsatzkräfte hatten den Brand schnell im Griff und konnten verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Wohneinheiten übergriffen. Trotz des raschen Eingreifens wurde das Apartment der Familie so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist.

Noch am selben Abend konnte für die Betroffenen eine Ersatzunterkunft organisiert werden.