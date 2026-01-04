KOSMO KOSMO
Gewalttat

Streit vor Lokal eskaliert: 24-Jähriger schlägt Mann nieder

(FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Harmloser Wortwechsel wird zur handfesten Auseinandersetzung: In Telfs endete ein nächtlicher Streit für einen 41-Jährigen im Krankenhaus.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in einem Lokal in Telfs (Tirol). Die verbale Konfrontation zwischen dem 24-jährigen und dem 41-jährigen Österreicher begann zunächst in den Räumlichkeiten des Lokals, setzte sich jedoch auf offener Straße fort. Dort schlug der jüngere Mann seinem Kontrahenten ins Gesicht.

⇢ Mit Küchenmesser und Holzleiste: Ehestreit in Favoriten eskaliert völlig

Folgen der Auseinandersetzung

Der 41-Jährige musste mit Verletzungen unbestimmten Grades von Rettungskräften ins Landeskrankenhaus Innsbruck transportiert werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wird der Vorfall bei den zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht.

