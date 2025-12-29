Herd wurde zur Todesfalle: Feuer rast durch Mehrparteienhaus

Ein Feuer in einem Wohnhaus am Reisenbauer-Ring in Wiener Neudorf sorgte am Sonntag für einen Großeinsatz der Einsatzkräfte. Flammen schlugen mehrere Meter hoch aus einer Wohnung des Mehrparteienhauses. Die Brandermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich konnten inzwischen die Ursache klären: Das Feuer entstand durch eine offene Flamme im Bereich des Kochfelds. „Sie dürfte im Zuge eines Kochvorgangs entstanden sein“, teilte die Polizei mit.

Im Gebäude hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs etwa 30 Menschen sowie mehrere Haustiere auf. Die Bewältigung des Feuers erforderte den Einsatz von acht Feuerwehren mit rund 170 Einsatzkräften. Viele Bewohner waren durch den Rauch in ihren Wohnungen eingeschlossen und mussten mit Fluchtfiltermasken ins Freie gebracht werden.

Dramatische Rettung

Die Feuerwehrleute mussten teilweise Türen gewaltsam öffnen, um zu den eingeschlossenen Personen zu gelangen. Diese wurden später provisorisch wieder verschlossen. Auch die Haustiere konnten gerettet werden. Vier Personen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, die übrigen Bewohner wurden vorübergehend im Kindergarten betreut.

Schwierige Löscharbeiten

Das Feuer griff rasch von der vierten Etage auf die darüberliegenden Stockwerke über und breitete sich entlang der Fassade aus. Die extreme Hitzeentwicklung und der starke Wind stellten die Einsatzkräfte vor erhebliche Probleme. Erst nachdem die Feuerwehr von außen über Drehleiter und Steig vorging, konnte das Feuer so weit eingedämmt werden, dass ein Vordringen ins Innere möglich wurde.

Trotz der Intensität des Brandes besteht keine Gefahr für die Gebäudestruktur. Ein Bausachverständiger hat nach Angaben der Polizei keine Einsturzgefahr festgestellt.