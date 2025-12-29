Sneaker-Deal mit Messer an der Kehle – Polizei bittet um Hinweise

Was als harmloser Sneaker-Deal begann, endete mit einem Messer an der Kehle. Ein 14-Jähriger wollte seine teuren Jordans verkaufen – und wurde zum Opfer.

Ein 14-Jähriger wollte am frühen Abend seine hochwertigen Sportschuhe vom Typ „Jordan 11“ verkaufen. Der Jugendliche hatte für die 170 Euro teuren Sneaker rasch einen Interessenten gefunden und kommunizierte mit diesem über den Messenger-Dienst Snapchat. Für die Übergabe vereinbarten sie einen Treffpunkt in der Linzer Hartheimerstraße gegen 18 Uhr. Der potenzielle Käufer erschien nicht allein, sondern brachte einen Begleiter mit.

Was als reguläres Verkaufsgespräch begann, schlug plötzlich in einen Überfall um. Der vermeintliche Käufer griff unvermittelt nach dem Pullover des Verkäufers und bedrohte ihn mit einem Messer. Nachdem die beiden Unbekannten die Sportschuhe an sich genommen hatten, ergriffen sie die Flucht in Richtung Friedhof und liefen dabei die Resselstraße entlang. Zufällig anwesende Bekannte des Opfers wurden noch Zeugen der Flucht der beiden Täter.

Polizeiliche Fahndung

Der überfallene Teenager alarmierte unmittelbar nach dem Vorfall die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täter nicht gefasst werden. Die Ermittler suchen nun nach zwei männlichen Personen im Alter von etwa 15 Jahren.

Der erste Verdächtige ist ungefähr 170 Zentimeter groß, von schlanker Statur und trug bei der Tat eine schwarze Kapuzenjacke sowie weiße Schuhe mit blauen Streifen. Sein Komplize wird als etwa 180 Zentimeter groß und schlank beschrieben und war ebenfalls schwarz gekleidet. Die ursprüngliche Kommunikation über Snapchat ist inzwischen nicht mehr abrufbar.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Stadtpolizeikommando Linz unter der Telefonnummer 059133/45-3333 entgegen.