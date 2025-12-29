Feuer-Inferno auf Sizilien: Ätna spuckt kilometerlange Lavazungen

Europas größter Vulkan zeigt seine Kraft: Der Ätna spuckt Lavafontänen und Asche, während Behörden die Warnstufen anheben. Für Flugzeuge gilt höchste Alarmstufe.

Der Vulkan Ätna auf Sizilien ist erneut ausgebrochen und sorgt für spektakuläre Naturphänomene. Die Behörden haben die Warnstufe für die Bevölkerung auf Gelb angehoben, während für den Luftverkehr die höchste Alarmstufe Rot gilt. Das nationale italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) dokumentierte Lavafontänen von mehreren Dutzend Metern Höhe an den Gipfelkratern sowie kontinuierlichen Ascheausstoß. Am Nordostkrater wurden heftige Explosionen registriert. Ein Lavastrom von 1,8 Kilometern Länge bewegt sich in östliche Richtung.

Mit der Anhebung der Warnstufe von Grün auf Gelb hat der Zivilschutz eine Vorwarnung ausgesprochen. Die lokalen Behörden wurden angewiesen, Maßnahmen zur Risikominimierung zu ergreifen, besonders im Hinblick auf Wanderer in den höheren Lagen des Vulkans. Die sizilianische Bevölkerung wird dazu aufgerufen, sich regelmäßig zu informieren und den Anweisungen der örtlichen Zivilschutzbehörden Folge zu leisten.

Für die Luftfahrt wurde die Warnstufe auf Rot erhöht, was der höchsten Stufe in einem vierstufigen Warnsystem entspricht, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Trotz dieser Maßnahme verläuft der Betrieb am Flughafen Catania derzeit ohne Einschränkungen.

Spektakuläre Aktivität

Vom italienischen Sender Rai News veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen beeindruckende Rauchwolken über dem Vulkan sowie nächtliche Lavafontänen. Bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte das INGV-Beobachtungszentrum über zunehmende vulkanische Aktivität informiert. In der Küstenstadt Taormina sowie am Piano Provenzana, wo sich auch Skipisten befinden, wurde leichter Ascheregen gemeldet.

Auch am Krater Bocca Nuova wurden Explosionen beobachtet, bei denen glühendes Material mehrere Dutzend Meter über den Kraterrand geschleudert wurde. Am zweiten Weihnachtsfeiertag konnten Schaulustige das Naturschauspiel noch unter fachkundiger Führung aus sicherer Entfernung betrachten.

Europas Vulkanriese

Mit seinen rund 3.350 Metern Höhe ist der Ätna der größte aktive Vulkan Europas. Er bricht teilweise mehrmals jährlich aus und steht unter permanenter wissenschaftlicher Beobachtung. Die vulkanischen Aktivitäten ziehen regelmäßig zahlreiche Touristen an.

Durch die wiederkehrenden Ausbrüche und die Bildung neuer Schlackenkegel verändert sich die exakte Höhe des Vulkans kontinuierlich. In den umliegenden Ortschaften wurde leichter Ascheniederschlag registriert.

Der Vulkan bleibt weiterhin unter ständiger Beobachtung und übt trotz der aktuellen Aktivität nach wie vor eine starke Anziehungskraft auf Besucher aus.