Polizei veröffentlicht Video: Frau vor den Augen eines Kleinkindes niedergestochen und beraubt

Brutaler Überfall im eigenen Wohnhaus: Eine 68-Jährige wird vor den Augen eines Kleinkindes niedergestochen und beraubt. Die Polizei jagt den Täter durch ganz Belgrad.

Ein verstörendes Überwachungsvideo dokumentiert den brutalen Überfall auf eine 68-jährige Frau in einem Wohnhaus am Boulevard Arsenija Carnojevica. Die Aufnahmen zeigen, wie die Seniorin in Begleitung eines Kleinkindes das Gebäude betritt. Mit mehreren Einkaufstaschen beladen bewegt sie sich in Richtung Treppenhaus. Unmittelbar nach ihnen folgt ein Mann in den Eingangsbereich. Der Täter trägt einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Weste, dunkelblaue Jeans, schwarze Handschuhe und eine schwarze Mütze.

Das Videomaterial hält den schockierenden Moment fest, als der Angreifer abwartet, bis die Frau und das Kind einige Stufen hinaufgestiegen sind. Dann folgt er ihnen und sticht mehrfach mit einem Messer auf den Rücken der Seniorin ein – während das Kind alles mit ansehen muss. Nach der Attacke entreißt der Täter seinem Opfer die Handtasche und stößt die verletzte Frau die Treppe hinunter. Das Kind eilt sofort zu der am Boden liegenden Frau und ruft, wie aus Zeugenberichten hervorgeht, um Hilfe.

Tatablauf rekonstruiert

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Gewalttat gegen 13 Uhr in Neu-Belgrad, direkt im Wohngebäude des Opfers. Der Täter hatte die 68-Jährige offenbar bis zum Eingang ihres Wohnhauses verfolgt, wo er sie attackierte und ausraubte. Mit mehreren Messerstichen schwer verletzt, blieb die Frau zurück, während der Angreifer in unbekannte Richtung flüchtete.

Polizeiliche Maßnahmen

Die Polizei leitete umgehend die großangelegte Fahndungsaktion „Wirbelsturm“ ein. Einsatzkräfte durchkämmten das gesamte Stadtgebiet auf der Suche nach dem Täter. Das schwer verletzte Opfer wurde inzwischen in kritischem Zustand auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht, wo Ärzte um ihr Leben kämpfen.

In einer dramatischen Wendung gelang es den Ermittlern schließlich, den mutmaßlichen Täter im Belgrader Stadtteil Rakovica festzunehmen.

Gegen den Mann wird nun wegen versuchter schwerer Tötung ermittelt.