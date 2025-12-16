Nächtlicher Streit endet mit Messerstichen – Täter gefasst

Nächtlicher Streit unter jungen Männern eskaliert brutal – beim Friedhof in Bregenz zückt einer plötzlich ein Messer und sticht mehrfach zu.

In Bregenz kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, bei der ein Mann durch mehrere Messerstiche verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.00 Uhr beim Friedhof Blumenstraße, wo mehrere junge Männer in einen Streit gerieten. Die Situation eskalierte, als einer der Beteiligten ein Messer zog und auf seinen Kontrahenten einstach.

Täter gefasst

Das Opfer musste mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Polizei bestand jedoch keine Lebensgefahr. Der Angreifer ergriff zunächst die Flucht vom Tatort, konnte aber in der Zwischenzeit von den Einsatzkräften gefasst werden.

