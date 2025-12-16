Bluttat an Schule: 10-Jähriger stirbt nach Messerangriff

In einer Schule im russischen Odinzowo nahe Moskau hat sich ein erschütternder Gewaltakt ereignet. Ein Schüler griff zunächst einen Wachmann mit einem Messer an, setzte anschließend Pfefferspray ein und attackierte dann einen zehnjährigen Mitschüler ebenfalls mit einem Messer. Das Kind erlag seinen Verletzungen.

Täter festgenommen

Die Polizei informierte am Dienstag über den Vorfall via Telegram. Laut der offiziellen Mitteilung wurde der Angreifer, dessen Alter bislang nicht bekannt gegeben wurde, bereits in Gewahrsam genommen.