Mit nur 47: Deichkind-Gründer nach langer Krankheit verstorben

Die deutsche Musikszene trauert: Malte Pittner, Mitbegründer der Hip-Hop-Elektro-Band Deichkind, ist mit nur 47 Jahren nach langer Krankheit verstorben.

Der Mitbegründer der bekannten deutschen Formation Deichkind (Hip-Hop-Elektro-Band), Malte Pittner, ist im Alter von 47 Jahren verstorben. Dies geht aus Berichten deutscher Medien hervor. Auf Instagram veröffentlichte die Band eine bewegende Mitteilung: “Wir haben eine sehr traurige Nachricht erhalten. Unser ehemaliger Bandkollege Malte Pittner ist vor Kurzem nach langer Krankheit gestorben. Das hat uns ziemlich geschockt”, teilten die Musiker mit.

Pittner hatte die Gruppe bereits 2005 verlassen. In ihrem Statement würdigen die verbliebenen Bandmitglieder sein künstlerisches Vermächtnis: “Er war ein genialer Musiker, Entertainer und ein unglaublich talentierter Songwriter und Texter – nicht nur für Deichkind. Im Anschluss setzte Malte seine Karriere mit der Band Texas Lightning fort und war auch in der Werbung sehr erfolgreich.

Malte hatte sich vor einigen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.”