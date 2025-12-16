Fitnessstudio in Trümmern: 24-Jähriger mit Hammer und Benzin auf Rachefeldzug

Mit Hammer und Benzin bewaffnet attackierte ein 24-Jähriger ein Wiener Fitnessstudio. Der Iraker, bereits früher auffällig, wurde nach seiner Brandstiftung rasch gefasst.

In der Nacht zum 13. Dezember kam es gegen 2.30 Uhr zu einem gezielten Angriff auf ein Fitnessstudio. Der Täter verschaffte sich laut Polizeibericht gewaltsam Zutritt, indem er mit einem Hammer und Fußtritten die Glasfront des Gebäudes zerstörte. Im Anschluss schüttete er Benzin in den Innenraum und setzte es in Brand. Dank des raschen Eingreifens von Sicherheitspersonal konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Sicherheitskräfte fertigten zudem Fotos des Verdächtigen an, bevor dieser vom Tatort flüchtete.

Die umgehend alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Wagramer Straße in Wien leiteten sofort Ermittlungen ein. Diese führten zur Identifizierung eines 24-jährigen Irakers, der dem Fitnessstudio als Mitglied bekannt war. Den Ermittlern zufolge hatte der Mann bereits in der Vergangenheit für mehrere Polizeieinsätze in der Einrichtung gesorgt. Nach erfolgreicher Lokalisierung des Verdächtigen erwirkte die Staatsanwaltschaft Wien einen Haftbefehl.

⇢ Feuerteufel von Gmunden: Polizei schnappt Luxusvilla-Brandstifter



WEGA-Einsatz

Die Festnahme erfolgte unter Beteiligung der Sondereinheit WEGA kurz vor 6 Uhr morgens in einem Hotel in der Nähe des Tatorts. Bei dem Zugriff konnte auch das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Hammer, sichergestellt werden. Über die genaue Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Der 24-Jährige wurde wegen des Verdachts der Brandstiftung angezeigt und in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiterhin an.

⇢ Feuer-Drama in Hernals: Wurde das Feuer gelegt? – Toter

