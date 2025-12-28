Van der Bellen lädt Präsidenten von Montenegro zu Neujahrskonzert ein

Diplomatischer Auftakt zum neuen Jahr: Beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker treffen sich hochrangige Vertreter aus Österreich und Montenegro im Musikverein.

Beim kommenden Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker werden mehrere hochrangige Vertreter aus Montenegro erwartet. Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird den montenegrinischen Präsidenten Jakov Milatovic samt Gattin Milena als seine persönlichen Gäste im Wiener Musikverein empfangen, wie aus einer Mitteilung der Präsidentschaftskanzlei hervorgeht. Parallel dazu hat Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) eine Einladung an den montenegrinischen Regierungschef Milojko Spajic ausgesprochen, der diese bereits angenommen hat.

Das Bundeskanzleramt unterstrich in diesem Zusammenhang das langjährige österreichische Engagement für die Integration der Westbalkanstaaten in die Europäische Union. Über den Besuch des montenegrinischen Ministerpräsidenten hatten zuvor bereits „Kronen Zeitung“ und „Heute“ berichtet.

Asylpolitische Gespräche

Auch im Innenministerium finden am Neujahrstag diplomatische Aktivitäten statt. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wird vor dem Konzert zu einem informellen Arbeitstreffen mit dem zypriotischen Migrationsminister Nicholas Ioannides sowie der finnischen Innenministerin Mari Rantanen zusammenkommen. Im Fokus der Gespräche werden laut Ministeriumsangaben asylpolitische Themen stehen.

Zypern übernimmt mit Beginn des neuen Jahres für das erste Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft von Dänemark.