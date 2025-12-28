Letzte Klappe für Kino-Legende: Bardot nach Klinikaufenthalt gestorben

Eine Ikone des französischen Kinos ist nicht mehr: Brigitte Bardot, die mit sinnlichen Rollen Filmgeschichte schrieb, ist mit 91 Jahren verstorben.

Frankreich trauert um eine seiner größten Filmlegenden. Brigitte Bardot ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Ihre Stiftung bestätigte am Sonntag den Tod der berühmten Schauspielerin.

In den vergangenen Monaten hatte Bardot wiederholt mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ende November musste sie in eine Klinik in Toulon eingeliefert werden, wo sie laut Berichten des Radiosenders „Ici Provence“ und der Regionalzeitung „Var-Matin“ mehr als zehn Tage verbrachte. Der Grund für diesen Aufenthalt wurde nicht öffentlich gemacht.

Bereits im Oktober war die Schauspielerin in derselben Einrichtung behandelt worden, wo sie sich offenbar einer Operation aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung unterziehen musste. An ihrer Seite befand sich bis zuletzt ihr Ehemann Bernard d’Ormale (84), mit dem sie seit 1992 verheiratet war.

Familiäre Bindungen

Bardot hinterlässt einen Sohn, den 65-jährigen Nicolas-Jacques Charrier, der aus ihrer Ehe mit dem französischen Schauspieler Jacques Charrier stammte. Die Schauspielerin hatte einst erklärt, keine mütterlichen Gefühle zu empfinden. Ihr Sohn wuchs daher bei seinem Vater und dessen Eltern auf und lebt heute in Norwegen.

1967 zeigte sich die damals 32-jährige Filmikone mit ihrem damaligen Ehemann, dem deutschen Playboy Gunter Sachs (damals 34). Das Paar hatte ein Jahr zuvor in Las Vegas geheiratet, doch die Ehe war nur von kurzer Dauer. Dennoch blieben beide eng verbunden – bis zum Tod von Gunter Sachs.

Filmische Karriere

In den 1950er Jahren erlangte Bardot durch sinnliche Rollen wie in „Und immer lockt das Weib“ weltweite Berühmtheit. In ihren letzten Lebensjahren bereitete ihr vor allem ihre Gesundheit Sorgen. Kurz vor ihrem 90. Geburtstag im September 2024 hatte sie gegenüber „La Parisienne“ erklärt: „Ich kann kaum noch laufen, ich bin auf Krücken angewiesen, und tanzen fällt mir sehr schwer.“

Nun erreicht die Öffentlichkeit die Nachricht vom Ableben der großen Schauspielerin.