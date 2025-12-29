Wohnbau-Kollaps: Mieter zahlen Zeche – so viele Wohnungen fehlen

Während der Wohnbau in Österreich dramatisch einbricht, sieht Porr-Chef Strauss den „Bodensatz erreicht“. Die Fertigstellungen liegen weit unter dem tatsächlichen Bedarf.

Der Wohnungsmarkt in Österreich bleibt angespannt, da die Bauaktivität weiterhin deutlich unter dem Bedarf liegt. Die ohnehin hohen Mieten werden durch das knappe Angebot weiter in die Höhe getrieben. Auch im privaten Sektor ist die Bautätigkeit verhalten. „Der Ein- und Zweifamilien-Hausbau stagniert“, erklärte Strauss. Dies sei einerseits auf die erheblich gestiegenen Grundstückspreise zurückzuführen, andererseits auf die Finanzierungsbedingungen. „Die Banken sind bei privaten Wohnbaufinanzierungen mehr als zurückhaltend“, betonte der Porr-Chef. Diese Zurückhaltung bestehe trotz des Auslaufens der KIM-Verordnung (Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmenverordnung, Anm.), die seit August 2022 strengere Kreditvergaberegeln für Wohnimmobilien vorschrieb und bis Mitte 2025 galt.

Der Chef des Baukonzerns Porr, Karl-Heinz Strauss, prognostiziert für Österreich einen deutlichen Rückgang bei den Fertigstellungen: „Für 2025 werden in Österreich nur 24.600 Einheiten fertiggestellt – das ist um 32 Prozent weniger als im Vorjahr.“ Im gemeinnützigen Sektor sei jedoch eine leichte Aufwärtstendenz erkennbar. „Es gibt definitiv keine Baukrise, sondern ’nur‘, unter Anführungszeichen, eine Wohnbaukrise – wobei der gemeinnützige Wohnbau zu bauen begonnen hat“, erläuterte der Konzernchef.

Dramatische Einbrüche

Besonders im dritten Quartal 2025 verzeichnete die Branche erhebliche Einbrüche – bei frei finanzierten Mietwohnungen um etwa 35 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres und bei frei finanzierten Eigentumswohnungen um 11 Prozent.

Für den großvolumigen Neubau wird 2026 zwar ein Anstieg um 10 Prozent auf knapp 27.100 fertiggestellte Wohnungen erwartet. „Aber das ist immer noch unter dem Niveau von 2024“, schränkte Strauss ein. Im Jahr 2024 waren die Fertigstellungen bereits um etwa ein Drittel zurückgegangen. Der CEO betonte, dass jährlich 40.000 fertige Einheiten nötig wären, um den tatsächlichen Bedarf zu decken. Allerdings sieht er nun „den Bodensatz erreicht“. Strauss wies darauf hin, dass die Problematik des schwächelnden Wohnbaus ein spezifisches Phänomen in Österreich und Deutschland sei.

Porr expandiert

Für den Baukonzern Porr gibt es erfreuliche Entwicklungen: Die Bundeswettbewerbsbehörde erteilte kurz vor dem Weihnachtsfest die Genehmigung zur Übernahme des österreichischen Projektentwicklungsgeschäfts des Gesundheitsdienstleisters Viacama (früher Vamed) vom deutschen Fresenius-Konzern. Konkret übernimmt die Porr zum 31. Dezember die Viacama-Tochtergesellschaft Vamed Standortentwicklung und Engineering GmbH (VSG).