Nazi-Symbol und mehrere Brandherde: Feuerwehr-Großeinsatz

Mehrere Brandherde und ein aufgesprühtes Hakenkreuz – der nächtliche Feuerwehreinsatz in einer Regauer Autowerkstatt wirft Fragen auf und beschäftigt nun die Polizei.

In der Nacht rückte ein Großaufgebot von rund 60 Feuerwehrleuten zu einem Brand in einer Autowerkstatt im Gewerbegebiet von Regau (Oberösterreich) aus. Nach etwas mehr als einer Stunde gelang es den Einsatzkräften, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Bei der anschließenden Untersuchung des Gebäudes entdeckte die Atemschutzmannschaft mehrere separate Brandherde in der Halle.

⇢ Fitnessstudio in Trümmern: 24-Jähriger mit Hammer und Benzin auf Rachefeldzug



Rechtsextremes Symbol

Besonders alarmierend: An der Fassade neben dem Eingangstor der Werkstatt war ein etwa einen Meter großes Hakenkreuz mit schwarzer Farbe aufgesprüht worden. Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen eingeleitet, um die Hintergründe des Vorfalls zu klären. Trotz des erheblichen Sachschadens wurden keine Personen verletzt und keine weiteren Schäden in der Umgebung verzeichnet.

⇢ Feuerteufel von Gmunden: Polizei schnappt Luxusvilla-Brandstifter



Die Alarmierung erfolgte gegen 3.00 Uhr morgens durch einen 21-jährigen Mann, der die Polizei verständigte.

Die Beamten untersuchen nun, ob ein Zusammenhang zwischen dem rechtsextremen Symbol und den verschiedenen Brandherden besteht.