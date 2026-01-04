Sibirische Kälte im Anmarsch: Österreich versinkt im Dauerfrost

Arktische Kaltluft bringt Österreich ins Bibbern – ab Sonntag droht mehrere Tage lang Dauerfrost mit Temperaturen bis minus sechs Grad und Schneeverwehungen.

Das winterlich kalte Wetter setzt sich am Wochenende fort, wobei die zunehmend trockene Luft vermehrt für ruhige und sonnige Winterverhältnisse sorgt. Ein Schub arktischer Kaltluft erfasst die Region am Sonntag und leitet mehrere außergewöhnlich kalte Tage mit weitverbreitetem Dauerfrost ein.

Die Bewölkung dominiert am Sonntag zunächst im Norden sowie von Unterkärnten bis ins Südburgenland, während in den Alpen vielerorts die Sonne dominiert. Im Tagesverlauf lösen sich die Wolken im Süden rasch auf, im Norden bleiben sie etwas beständiger. Der Wind kommt aus westlicher Richtung und weht mäßig bis lebhaft. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus zwei und plus drei Grad.

Mit mäßigem bis strengem Frost startet der Montag, bietet aber vielerorts sonnige Abschnitte. Im Tagesverlauf verdichten sich die Wolken von Südosten her, Niederschlag bleibt jedoch aus. Westlich des Wienerwalds kann sich zeitweise noch die Sonne zeigen. Bei nur schwachem Wind sinken die Höchsttemperaturen auf Werte zwischen minus fünf und null Grad.

Winterlicher Dreikönigstag

Der Dreikönigstag am Dienstag präsentiert sich besonders im Süden winterlich mit zeitweiligem Schneefall. Auch im zentralen Bergland und in östlichen Landesteilen fallen vereinzelte Schneeflocken, während es von Vorarlberg und Nordtirol bis ins Inn- und Mühlviertel überwiegend niederschlagsfrei bleibt und phasenweise die Sonne durchkommt. Der Nordwestwind frischt lebhaft bis kräftig auf und verstärkt das Kältegefühl bei Höchstwerten von lediglich minus sechs bis minus einem Grad.

Am Mittwoch fällt zeitweise leichter Schnee, die Sonne zeigt sich kaum. Der Nordwestwind weht lebhaft bis kräftig, wodurch besonders am Alpenostrand mit Schneeverwehungen zu rechnen ist. Das Frostwetter hält an mit Höchstwerten zwischen minus sechs und minus zwei Grad.

Neuschnee erwartet

Zum Wochenstart bildet sich nach aktuellen Prognosen ein Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer, das laut Wetter-Expertin Isabella Winterer im Süden mehrere Zentimeter Neuschnee bringen könnte.

Die weitere Entwicklung ist derzeit allerdings noch mit Unsicherheiten behaftet.