Darf der Zoll dein Handy durchsuchen? An manchen Grenzen drohen bei Verweigerung ernste Konsequenzen – während anderswo rechtliche Lücken bestehen.

Rechtliche Grauzonen

Der rechtliche Rahmen für die Kontrolle elektronischer Geräte an internationalen Grenzen gestaltet sich deutlich komplexer als die klassischen Gepäck- und Dokumentenprüfungen. Während die meisten europäischen Vorschriften präzise regeln, welche physischen Waren eingeführt werden dürfen, fehlen vielerorts klare Bestimmungen zum Umgang mit digitalen Geräten und der möglichen Forderung nach Passwörtern durch Grenzbeamte.

Sowohl in der Gesetzgebung Bosnien-Herzegowinas als auch im EU-Zollrecht konzentrieren sich die Kontrollbefugnisse traditionell auf materielle Gegenstände. Das bosnische Zollgesetz enthält keine expliziten Regelungen, die Beamte zur Forderung nach Entsperrung digitaler Geräte oder Herausgabe von Passwörtern berechtigen würden. Der Transport elektronischer Geräte ist in diesen Rechtsräumen grundsätzlich ohne spezifische Entsperrungspflichten gestattet.

US-Grenzkontrollen

Anders verhält es sich in den USA, wo Grenz- und Zollbehörden weitreichende Befugnisse zur Überprüfung elektronischer Geräte besitzen. Der amerikanische Zoll- und Grenzschutz (CBP) kann im Rahmen seiner routinemäßigen „Border Search“-Autorität die Kontrolle von Mobiltelefonen, Laptops und anderen elektronischen Geräten ohne Durchsuchungsbefehl oder konkreten Verdacht verlangen. US-Bürger können zwar die Entsperrung ihrer Geräte verweigern, müssen jedoch damit rechnen, dass ihre Geräte für weitere Untersuchungen einbehalten werden.

Für ausländische Reisende können die Konsequenzen bei Verweigerung der Kooperation gravierender ausfallen – von verzögerter Abfertigung bis hin zur kompletten Einreiseverweigerung.

Internationale Unterschiede

Die internationale Rechtslage präsentiert sich höchst unterschiedlich. Während manche Staaten strenge Datenschutzgesetze implementiert haben und für den Zugriff auf Gerätedaten einen richterlichen Beschluss voraussetzen, nutzen andere Länder Bestimmungen zur nationalen Sicherheit oder Zollüberwachung, um weitreichende Kontrollen zu legitimieren. Universell gültige Regelungen existieren nicht.

Reisende sollten sich bewusst sein, dass besonders in den USA spezifische Praktiken bestehen, die Grenzbeamten umfassende Kontrollrechte einräumen – wobei die Verweigerung der Kooperation zwar möglich ist, aber durchaus Folgen haben kann.

Für Reisen in Länder mit bekannten Praktiken zur Überprüfung digitaler Geräte empfiehlt sich eine entsprechende Vorbereitung. Dazu gehören die Datensicherung vor Reiseantritt sowie die Informationsbeschaffung über die lokalen Datenschutzbestimmungen, wie das Portal GP Maljevac berichtet.