Nike unter Druck: Konzern kündigt weitere Stellenstreichungen an

Milliardenschwere Sparmaßnahmen, Stellenabbau und Umsatzeinbrüche: Nike steckt tief in der Krise – und kämpft auf mehreren Fronten gleichzeitig.

Der Sportartikelkonzern Nike baut sein Geschäftsmodell umfassend um. Mit dem neuen Programm „Pace“ will das Unternehmen seine Organisation und Lieferkette modernisieren, Geschäftsbereiche neu ausrichten und Kosten senken. Bis zum Geschäftsjahr 2031 sollen dadurch insgesamt rund 2,5 Milliarden Dollar eingespart werden. Gleichzeitig rechnet Nike für das Geschäftsjahr 2027 mit einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich.

Zum Umbau gehören auch weitere Stellenstreichungen. Wie viele Arbeitsplätze betroffen sein werden, hat Nike bislang nicht bekannt gegeben. Die Mitarbeiter sollen im Laufe des Jahres 2027 über mögliche Veränderungen informiert werden. Besonders unter Druck steht das Geschäft in China: Der Umsatz in Greater China sank im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 währungsbereinigt um 26 Prozent. Auch in der Region Europa, Nahost und Afrika (EMEA) gingen die Nike-Brand-Umsätze zurück.

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Nikes Modernisierungskurs

Nike-Chef Elliott Hill will das operative Geschäftsmodell grundlegend neu ausrichten. Dazu gehören die Modernisierung der globalen Lieferkette, die Einrichtung eines neuen Campus in Indien sowie die Neuordnung des Geschäfts in drei Regionen: Amerika, Asien-Pazifik und Greater China sowie Europa, Nahost und Afrika (EMEA). Gleichzeitig soll die Organisation weiter gestrafft werden.

Hill verwies auf die Bereiche, die Nike besonders stärken will: Nike Sportswear, die Marke Jordan und das Geschäft in China. Als Herausforderungen gelten unter anderem ein schwächeres Produktangebot, hoher Konkurrenzdruck und Probleme im digitalen Vertrieb. Gerade in China versucht Nike, die Kontrolle über den Online-Vertrieb wieder stärker selbst zu übernehmen und die Marke mit stärker lokal ausgerichteten Produkten zu beleben.

Schwache Quartalszahlen

Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 schloss Nike mit einem Umsatz von 11,2 Milliarden Dollar ab – ein Rückgang von vier Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit blieb der Konzern auch hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Finanzchef Dave Denton erklärte zugleich, das Quartalsergebnis habe den internen Erwartungen entsprochen. Nach Veröffentlichung der Zahlen geriet die Nike-Aktie im nachbörslichen Handel deutlich unter Druck.

Während Nike mit den Problemen in seinem Kerngeschäft kämpft, entwickelt sich der Konkurrent Adidas weiterhin positiv. Adidas rechnet für 2026 mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von neun bis zehn Prozent. Bei Nike hingegen brach der Umsatz in Greater China im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 währungsbereinigt um 26 Prozent ein. China zählt damit weiterhin zu den größten Problemfeldern des US-Konzerns.