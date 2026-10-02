Asbest-Alarm in Wien: Erste Straßen bereits versiegelt

54 Verdachtsstellen, versiegelte Straßen, ungeklärte Herkunft: Asbest mitten in Wien sorgt für Alarm.

Greenpeace hat in mehreren Wiener Straßen Verdachtsstellen mit asbesthaltigem Gesteinsmaterial gemeldet. Untersuchungen im Auftrag der Stadt bestätigten den Verdacht bislang in fünf Straßen: der Rosenhügelstraße, der Anton-Freunschlag-Gasse, der Bertegasse, der Wernergasse und der Stieglergasse. Betroffene Bereiche in der Rosenhügelstraße und der Anton-Freunschlag-Gasse wurden bereits mit einer zusätzlichen Asphaltschicht überdeckt. Damit soll das Material eingeschlossen und eine mögliche Freisetzung von Asbestfasern verhindert werden. Asbest kann vor allem dann gesundheitsschädlich sein, wenn Fasern freigesetzt und eingeatmet werden.

Wolfgang Ablinger, stellvertretender Leiter der zuständigen MA 28, erklärte dazu: „Asbest ist im Asphalt sehr gut gebunden und kann grundsätzlich nicht freigesetzt werden. Die Stadt versucht aber, höchstmögliche Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, daher auch diese Sicherungsmaßnahmen.“ Greenpeace warnt hingegen davor, dass insbesondere auf stark befahrenen Straßen durch die Belastung des Straßenbelags möglicherweise Asbestfasern freigesetzt werden könnten.

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Wienweit betroffen

Bereits im Juli bestätigten Untersuchungen im Auftrag der Stadt Asbest in fünf Straßen: der Rosenhügelstraße, der Anton-Freunschlag-Gasse, der Bertegasse, der Wernergasse und der Stieglergasse. Auf der von Greenpeace geführten Online-Karte sind mittlerweile 54 Verdachtsstellen im Wiener Stadtgebiet verzeichnet. Dabei handelt es sich nicht automatisch um bestätigte Asbestfunde – die Stadt überprüft die gemeldeten Stellen laufend. Neben einer zusätzlichen Asphaltschicht kommt bei kleineren Flächen auch ein sogenannter Dünnschichtbelag zum Einsatz.

Die MA 28 setzt die Sicherungsarbeiten laufend fort. Eine Gesamtkostenschätzung für die bisher gesetzten und noch geplanten Maßnahmen liegt derzeit noch nicht vor.

Herkunft ungeklärt

Wie weit das Problem tatsächlich reicht, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Untersuchungen der gemeldeten Verdachtsstellen werden laufend ausgeweitet. Auch die Herkunft des asbesthaltigen Gesteinsmaterials ist weiterhin offen. Die Stadt verweist darauf, dass kein direktes Vertragsverhältnis mit den betreffenden Steinbruchbetreibern bestand – Vertragspartner seien die beauftragten Baufirmen gewesen. Ob daraus rechtliche Schritte gegen frühere Auftragnehmer möglich sind, wird derzeit geprüft.

Verdächtige Straßenflächen können weiterhin bei der Stadt gemeldet werden. Die MA 28 prüft die Hinweise und lässt bei begründetem Verdacht entsprechende Proben untersuchen. Wie die Behörde festhält: „Ein abschließender Gesamtstand kann derzeit noch nicht angegeben werden.“