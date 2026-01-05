Prost zum Schnäppchenpreis: Warum Österreich zum Alkohol-Paradies wird

Alkohol zum Schnäppchenpreis: Österreich zählt zu den drei günstigsten Ländern der EU für Bier, Wein und Spirituosen. Finnland hingegen verlangt Rekordpreise.

In Österreich können Konsumenten alkoholische Getränke zu vergleichsweise günstigen Preisen erwerben. Laut einer aktuellen Erhebung des deutschen Statistikamts liegen die Kosten für Bier, Wein und Spirituosen im österreichischen Einzelhandel rund 11 Prozent unter dem EU-Durchschnitt. Die Auswertung, die anlässlich des „Dry Jänner“ veröffentlicht wurde, zeigt, dass nur in Italien und Deutschland Alkohol noch preiswerter angeboten wird als in Österreich.

⇢ Umwelt-Erfolg nach einem Jahr: Österreichs Pfandsystem lässt Müllberge schmelzen



Nordische Preispolitik

Am anderen Ende der Preisskala befindet sich Finnland, wo Konsumenten für alkoholische Getränke besonders tief in die Tasche greifen müssen. Mit einem Preisniveau, das 110 Prozent über dem EU-Durchschnitt liegt, führt das nordische Land die europaweite Rangliste deutlich an. Auch in Dänemark zahlen Verbraucher mit einem Aufschlag von 23 Prozent erheblich mehr als im EU-Mittel.

Europäische Unterschiede

Belgien und Polen liegen ebenfalls über dem Durchschnitt mit Preisaufschlägen von 13 beziehungsweise 9 Prozent. In Frankreich, den Niederlanden und Luxemburg entsprechen die Alkoholpreise weitgehend dem EU-Durchschnittswert.

Die Statistik verdeutlicht die erheblichen Preisunterschiede für alkoholische Getränke innerhalb des europäischen Binnenmarktes.