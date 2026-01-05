Schockmoment auf Gleisen: Geblendet von Sonne – Schnellbahn erfasst Senior

Trotz geschlossener Schranken und roter Ampel fuhr ein 67-Jähriger auf die Gleise. Die Schnellbahn erfasste sein Auto und schleuderte es ins Feld.

Ein 67-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Tulln kollidierte am Sonntag mit einer Schnellbahn in Stetteldorf am Wagram (Niederösterreich). Der Unfall ereignete sich zur Mittagszeit, als der Mann an einer Eisenbahnkreuzung mit der L1262 den geschlossenen Bahnschranken und das rote Signal übersah. Nach eigenen Angaben wurde er von der Sonne geblendet.

Die Zuggarnitur erfasste das Fahrzeug und schleuderte es in ein angrenzendes Feld. Trotz des völlig demolierten Wagens konnte sich der Lenker selbständig aus dem Wrack befreien.

Verletzte und Unverletzte

Der Autofahrer erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber „Christophorus 2“ ins Landesklinikum Krems transportiert. Der 26-jährige Lokführer aus Wien sowie die neun Fahrgäste im Zug blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.